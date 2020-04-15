Чиновников, допустивших пожар в Заре, могут привлечь по статье УК РФ

Прокуратура Пензенской области завершила проверку по факту возгорания сухой травы в микрорайоне Заря и дала оценку работе органов местного самоуправления и МЧС.
Сухая трава рядом с улицей Новоселов загорелась в воскресенье, 5 апреля. Огонь прошел несколько десятков гектаров. Густой дым заволок Арбеково, его столб был виден жителям многоэтажек других районов. На месте работали 27 пожарных и 10 единиц техники всех служб, в том числе поливомоечные машины для подвоза воды.
10 апреля прокуратура начала проверку. Теперь оглашены ее итоги.
Выяснилось, что на земельных участках, прилегающих к Заре, трава не косилась и не убиралась, опашка территории по периметру не проводилась. Ответственность за это несет администрация Октябрьского района Пензы.
Кроме того, руководство мэрии Пензы проигнорировало информацию ГУ МЧС России по Пензенской области о необходимости особого противопожарного режима на соответствующих территориях. Он был введен только 10 апреля.
Главам администраций Пензы и Октябрьского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Прокуратура пришла к выводу, что к пожару привела ненадлежащая работа должностных лиц и усмотрела в действиях признаки халатности. Материалы направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится доследственная проверка.
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От щас завхоза Октябрьской администрации и прищучат. По всей строгости УК РФ.