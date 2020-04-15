Общество

Чиновников, допустивших пожар в Заре, могут привлечь по статье УК РФ

Печать

Прокуратура Пензенской области завершила проверку по факту возгорания сухой травы в микрорайоне Заря и дала оценку работе органов местного самоуправления и МЧС.

Сухая трава рядом с улицей Новоселов загорелась в воскресенье, 5 апреля. Огонь прошел несколько десятков гектаров. Густой дым заволок Арбеково, его столб был виден жителям многоэтажек других районов. На месте работали 27 пожарных и 10 единиц техники всех служб, в том числе поливомоечные машины для подвоза воды.

10 апреля прокуратура начала проверку. Теперь оглашены ее итоги.

Выяснилось, что на земельных участках, прилегающих к Заре, трава не косилась и не убиралась, опашка территории по периметру не проводилась. Ответственность за это несет администрация Октябрьского района Пензы.

Кроме того, руководство мэрии Пензы проигнорировало информацию ГУ МЧС России по Пензенской области о необходимости особого противопожарного режима на соответствующих территориях. Он был введен только 10 апреля.

Главам администраций Пензы и Октябрьского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Прокуратура пришла к выводу, что к пожару привела ненадлежащая работа должностных лиц и усмотрела в действиях признаки халатности. Материалы направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится доследственная проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

От щас завхоза Октябрьской администрации и прищучат. По всей строгости УК РФ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Материалы направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится доследственная проверка.
Ну давай те по веселите народ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте