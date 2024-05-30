Житель ул. Ладожской добился восстановления в доме мусоропровода

В многоквартирном доме на улице Ладожской в Пензе восстановили трубу мусоропровода после вмешательства прокуратуры Октябрьского района.
В надзорный орган с жалобой на ненадлежащее содержание устройства управляющей организацией обратился местный житель.
Сотрудники прокуратуры со специалистами министерства ЖКХ и ГЗН выехали на место и убедились: часть трубы мусоропровода на втором этаже отсутствует, на ее месте стоят кадки с пальмами.
Оказалось, что демонтаж был произведен неизвестными еще в 2000 году. Собственники помещений жилого дома решение об исключении мусоропровода из состава общего имущества не принимали, но ЖСК «Бытовик» не принимал мер к восстановлению устройства, чем нарушал их права.
«По итогам рассмотрения представления прокуратуры района председателю ЖСК проведены работы по восстановлению конструкции трубы мусоропровода. Управляющий ЖСК привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
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