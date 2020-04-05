Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 апр 2020|17:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  85.23  |  $  79.02

Происшествия | Микрорайон Арбеково заволокло дымом с горящих полей

05.04.2020|17:05
Печать

В воскресенье, 5 апреля, в соцсетях появилось множество сообщений о пожаре рядом с микрорайоном Заря в Пензе. Фото поделился с редакцией портала PenzaInform.ru очевидец.

На кадрах запечатлен густой дым, поднимающийся высоко в небо. По словам горожан, разместивших снимки и видео в различных пабликах, его столб можно увидеть у магазина «Вектор» рядом с трассой М5, на проспекте Строителей в Арбекове.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова, горит трава. В настоящее время пожарные подразделения занимаются ликвидацией пламени.

«Информация уточняется», - добавила Анна Шупилова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото 1, видео Руслана Яхина, фото 2 Екатерины Потаповой, vk.com/penza_live, фото 3 Игоря Панина
0
0
0
0
 
Гость|05.04.2020 17:33|

Дым помогает от коронвируса. Курильщики болеют в 10ки раз меньше. Арбеково спасено!

Гость|05.04.2020 17:36|

это какой-то поп летал над областью, и бычек с самолета кинул!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте