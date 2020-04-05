05.04.2020 | 17:05

В воскресенье, 5 апреля, в соцсетях появилось множество сообщений о пожаре рядом с микрорайоном Заря в Пензе. Фото поделился с редакцией портала PenzaInform.ru очевидец.

На кадрах запечатлен густой дым, поднимающийся высоко в небо. По словам горожан, разместивших снимки и видео в различных пабликах, его столб можно увидеть у магазина «Вектор» рядом с трассой М5, на проспекте Строителей в Арбекове.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова, горит трава. В настоящее время пожарные подразделения занимаются ликвидацией пламени.

«Информация уточняется», - добавила Анна Шупилова.

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