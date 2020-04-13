Вадим Супиков оперативно решил проблему избирателей

13.04.2020 | 08:57

В общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном cобрании Пензенской области Вадима Супикова с заявлением обратилась активистка первого избирательного округа Татьяна Данилина.

Она сообщила, что в ночь с 11 на 12 апреля на машину, припаркованную у дома, рухнуло дерево, и попросила оказать содействие в ликвидации последствий разгула стихии.

Решение о помощи было принято немедленно. На месте определили объем необходимых работ. Совместно с пожарными-спасателями ПСЧ № 50 ГУ «ППСЦ» ветви аккуратно распилили и убрали с автомобиля.

Татьяна Данилина выразила благодарность своему депутату за оперативность, чуткое и внимательное отношение к просьбам избирателей.