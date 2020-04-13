В Заречном покупатели будут заходить в магазины по очереди

В Заречном администрация магазинов нанесет на пол специальную разметку, необходимую для соблюдения социальной дистанции.
Еще одной мерой по недопущению распространения коронавируса станет введение специального режима допуска в торговые точки.
«Каждому магазину необходимо определить количество человек, которые могут одновременно находиться в торговом зале, из расчета не более одного человека на каждые 10 квадратных метров», - сообщили в администрации Заречного.
Таким образом, в случае если в магазине будет находиться предельное количество посетителей, горожанам придется ждать своей очереди.
Информацию о допустимом числе покупателей разместят на дверях. За несоблюдение нормы администрации торговой точки грозит крупный штраф.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Очередная дурь местной власти и в том числе Заречного.