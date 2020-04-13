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Общество

В Заречном покупатели будут заходить в магазины по очереди

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В Заречном администрация магазинов нанесет на пол специальную разметку, необходимую для соблюдения социальной дистанции.

Еще одной мерой по недопущению распространения коронавируса станет введение специального режима допуска в торговые точки.

«Каждому магазину необходимо определить количество человек, которые могут одновременно находиться в торговом зале, из расчета не более одного человека на каждые 10 квадратных метров», - сообщили в администрации Заречного.

Таким образом, в случае если в магазине будет находиться предельное количество посетителей, горожанам придется ждать своей очереди.

Информацию о допустимом числе покупателей разместят на дверях. За несоблюдение нормы администрации торговой точки грозит крупный штраф.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Очередная дурь местной власти и в том числе Заречного.

Гость||

Вентиляция в больших магазинах замкнутая из-за экономии тепла?

Гость||

Очередная дурь, такая же как заменить автобусы маршрутками.

В магазин то они запустят 2 и 102 у входа кучей ооочень безопасно.....

Гость||

Какое время пребывания гражданина Заречного в магазине? Пока не забеременеет? Надо бы подограничить.

Гость||

Гость писал(a):

Вентиляция в больших магазинах замкнутая из-за экономии тепла?
Если воздушный поток замкнут, то это нельзя называть вентиляция.

Гость||

Рано утром или поздно вечером в магазинах покупателей человека 2, 3 ходят и 3, 4 кассира сидят. Привыкли наши люди в час пик посещать магазины.

Имя: Гость
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