УФАС об отсутствии масок в аптеках: Мы ничего внятного ответить не можем

13.04.2020 | 10:43

В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба Пензенской области зашла речь о медицинских масках.

Министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин сообщил, что сейчас производством этих медицинских изделий занимаются 15 предприятий. Только в минувшую пятницу было сшито более 50 тысяч штук, а за последнюю неделю 295 600 масок.

Однако все они расходятся по предприятиям и организациям, которые оставляют соответствующие заявки. В аптеках этих средств защиты как не было, так и нет.

Руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Елена Демидова рассказала, что специалисты вели мониторинг аптек в центре города, микрорайонах ГПЗ, Терновка и установили: маски и дезинфицирующие средства отсутствуют.

Она пояснила, что люди часто обращаются в управление с этой проблемой, аналогичные вопросы поступают и на горячую линию. «Пока мы ничего внятного ответить не можем и запрос направить не можем», - констатировала Елена Демидова, пояснив, что в нынешних условиях оказывать давление на бизнес в виде внеплановых проверок запрещено.

Тем не менее после согласования с центральным аппаратом УФАС все-таки намерено провести проверку аптек.

Михаил Торгашин в заключение сообщил, что уже 13 апреля область должна получить около 100 тысяч масок. Это только первая партия, в плане - 300 тысяч.