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Общество

УФАС об отсутствии масок в аптеках: Мы ничего внятного ответить не можем

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В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба Пензенской области зашла речь о медицинских масках.

Министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин сообщил, что сейчас производством этих медицинских изделий занимаются 15 предприятий. Только в минувшую пятницу было сшито более 50 тысяч штук, а за последнюю неделю 295 600 масок.

Однако все они расходятся по предприятиям и организациям, которые оставляют соответствующие заявки. В аптеках этих средств защиты как не было, так и нет.

Руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Елена Демидова рассказала, что специалисты вели мониторинг аптек в центре города, микрорайонах ГПЗ, Терновка и установили: маски и дезинфицирующие средства отсутствуют.

Она пояснила, что люди часто обращаются в управление с этой проблемой, аналогичные вопросы поступают и на горячую линию. «Пока мы ничего внятного ответить не можем и запрос направить не можем», - констатировала Елена Демидова, пояснив, что в нынешних условиях оказывать давление на бизнес в виде внеплановых проверок запрещено.

Тем не менее после согласования с центральным аппаратом УФАС все-таки намерено провести проверку аптек.

Михаил Торгашин в заключение сообщил, что уже 13 апреля область должна получить около 100 тысяч масок. Это только первая партия, в плане - 300 тысяч.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Государство самоизолировалось.

Гость||

Масок не будет в аптеках-никто не захочет продавать их в убыток себе.

Гость||

УФАС,как там с маршрутками разобрались?

Гость||

эту службу уфас зачем держат??????

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bitly.kr/rusfond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.r3

Гость||

Одни невнятные,вторые врут, на что вы вообще способны? Хватит защищать барыг! За что зарплату от налогоплательщиков получаете?

Гость||

Да у нас вся власть полный УФАС,научились только факты констатировать и огромные зарплаты получать.

Гость||

А на какой кУй нам нужен этот УФАС, коли даже отвечать внятно не в состоянии!?

Гость||

Руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Елена Демидова рассказала, что специалисты вели мониторинг аптек в центре города, микрорайонах ГПЗ, Терновка и установили: маски и дезинфицирующие средства отсутствуют.

Кто будет привлечён к административной или уголовной ответственности?

За преступную халатность, когда масок нет, а коронавирус в области уже полтора месяца? Кто ответит за распространение инфекции в силу несоответствия занимаемой должности? Кто будет снят с должности?

Гость||

11.15, вызови "скорую" и задай им эти вопросы.

Гость||

А где неподкупная прокуратура?

Гость||

А у нас вся власть такая, не внятная.Главное есть понимание того, что нужно делать и как нужно делать. Только этими идиотскими фразами и оперируют.

Гость||

При пренебрежении другими способами защиты ношение масок будет небезопасным. Такое заявление каналу "......"сделала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

«Если здоровый не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он в толпе людей, тогда абсолютно да (требуется). Однако больше, чем маска, от инфицирования защищает физическая дистанция», — подчеркнула эксперт.

Если не мыть руки с мылом и не дистанцироваться от других людей, то, по словам Вуйнович, даже при наличии маски индивид «точно заболеет».

Маска не безобидна потому, что человек из-за нее может вести себя менее ответственно, подчеркнула представитель организации.

Гость||

да уж а раньше даже и в космос летали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пока мы ничего внятного ответить не можем и запрос направить не можем», - констатировала Елена Демидова, пояснив, что в нынешних условиях оказывать давление на бизнес в виде внеплановых проверок запрещено.
На людей значит можно давление оказывать, а на бизнес -нет.Вот на этот-то бизнес и надо бы оказать давление, а может властям заинтересовать их чем-то, чтобы они отправляли маски куда надо, а не наживались на данной ситуации.

Имя: Гость
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