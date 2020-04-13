Травматологи советуют пензенцам соблюдать правила безопасности

13.04.2020 | 18:15

Пензенцы встали на скользкую дорожку - от безысходности: в тени городских многоэтажек повсюду лед. Чтобы сохранить равновесие, нужно как следует постараться.

А там, где припекает солнце, появились огромные лужи. Под мутной водой тоже скользко. Горожане говорят, к апрельской зиме коммунальщики не были готовы. Во дворах лед песком не посыпали, да и снег никто не чистил.

«Тяжело, конечно. А вчера вообще ужас что было: у меня собака стоит, когтями за лед держится, ее ветром сдувает», - отметил прохожий.

В травмпункте на Пионерской ажиотажа нет. Зимой при гололеде пострадавших намного больше - по сто человек в сутки. За последние же 24 часа к специалистам обратились 30 пензенцев. Врачи уверены, что помог режим самоизоляции.

«Прозвучал призыв к ветеранам минимально выходить на улицы. Видимо, они следуют этим советам. В основном у нас молодежь (до 40 лет): переломы «луча» в типичном месте, плечевых костей, лодыжек и пальцев на ногах», - рассказал заведующий травмпунктом Александр Кастерин.

Врачи советуют горожанам дома пересидеть непогоду, если это возможно. Ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, должны быть теплыми и солнечными, снег растает.

Если вы все же отправитесь на улицу, соблюдайте ряд правил.

«Носить обувь на нескользкой подошве и, если уж неприятность случилась, по возможности сгруппироваться, не выбрасывать руки в стороны, чтобы минимально травмироваться», - уточнил Александр Кастерин.