Тимур Родригез призвал земляков извлекать из изоляции пользу и улыбаться

13.04.2020 | 08:30

Губернатор Иван Белозерцев продолжает публиковать обращения известных личностей. Они стараются поддержать жителей Пензенской области во время режима самоизоляции, введение которого вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 12 апреля, на страницах главы региона в соцсетях появился ролик, записанный уроженцем Пензы, шоуменом Тимуром Родригезом.

«Мои дорогие пензенцы. Я, Тимур Родригез, передаю вам большой привет из Москвы и призываю вас не отчаиваться в данных обстоятельствах, а извлечь из них максимальную пользу. Поверьте мне, это возможно, потому что мы впервые можем провести достаточно времени вместе и пообщаться с самыми близкими людьми», - отметил шоумен.

Он призвал пензенцев не только поддерживать связь с теми, кто живет с ними в одной квартире, но и пользоваться мессенджерами для онлайн-общения.

«Помните о том, что единение абсолютно не подразумевает физическую близость. Главное, что сейчас мы действительно можем посвятить время друг другу, посвятить его чтению книг, просмотру фильмов или разбору фотографий. А самое главное - улыбайтесь. Я так делаю всегда и вам советую. Большой привет еще раз вам всем. Я скучаю. До скорого!» - завершил свое обращение артист.

Ранее на страницах Ивана Белозерцева были опубликованы аналогичные призывы, сделанные другими российскими знаменитостями.

Так, шоумен Михаил Турецкий предложил тем, кто остается дома, отдохнуть, побыть с детьми и семьей, почитать книги и посмотреть телевизор. Композитор и исполнитель Денис Майданов подчеркнул: смысл изоляции в том, чтобы не содействовать распространению инфекции и не подвергать нашу медицину такой атаке, какую можно наблюдать в США и Европе.

Актер и певец Антон Макарский показал, как проводит время с женой и детьми, и подчеркнул, что во всем нужно находить плюсы. Актер и режиссер Андрей Соколов призвал пензенцев позаботиться о себе и о близких.