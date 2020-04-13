Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» можно использовать из дома

13.04.2020 | 18:17

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предоставил своим клиентам дистанционный доступ ко всем услугам компании.

Бесплатный сервис «Личный кабинет» дает потребителю возможность взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения офисов, что особенно актуально в период самоизоляции.

Все процедуры, связанные с энергоснабжением, доступны прямо из дома или офиса. Можно быстро оплатить счета без комиссии, передать показания приборов учета, просмотреть историю показаний и платежей, а также получить консультацию у специалистов компании.

В личном кабинете клиенты могут самостоятельно подключить или отключить получение счетов в электронном виде и изменить адрес, на который они приходят.

Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция управления всеми лицевыми счетами в одном кабинете.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно любым способом:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго» (для iOS и Android OS);

- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или с помощью формы обратной связи.

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на данной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза».