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Общество

Оштрафован перевозчик с маршрута Нижняя Елюзань - Пенза

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Зареченского перевозчика оштрафовали за грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией.

Инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора выявили, что индивидуальный предприниматель выпустил на маршрут Нижняя Елюзань - Пенза микроавтобус «Газель», техническое состояние которого не было проконтролировано в установленном порядке.

Кроме того, пассажиров перевозил шофер, не прошедший предрейсовый медицинский осмотр, а микроавтобус не был оснащен тахографом - устройством, обеспечивающим непрерывную некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, режиме труда и отдыха водителя.

Своей вины предприниматель не отрицал. За грубое нарушение лицензионных условий его оштрафовали на 75 000 рублей.

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Гость||

И что вот эта хрень влияет на безопасность езды? А лучше вообще не ездить, или не пойми какую попутку искать? А теперь он вообще регистрироваться не будет, будет "бомбить"

Гость||

А говорили проверяльщиков теперь убрали?. Вот они голубчики, вируса не боятся.

Гость||

Все маршрутки по Пензе так гоняют. Постоянно вижу вечером маршрутку возвращающуюся на парковку на проспект Строителей, 77д. Кто его осматривает, что происходит с машиной никто не знает.

Имя: Гость
Комментарий:

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