Оштрафован перевозчик с маршрута Нижняя Елюзань - Пенза

13.04.2020 | 11:44

Зареченского перевозчика оштрафовали за грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией.

Инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора выявили, что индивидуальный предприниматель выпустил на маршрут Нижняя Елюзань - Пенза микроавтобус «Газель», техническое состояние которого не было проконтролировано в установленном порядке.

Кроме того, пассажиров перевозил шофер, не прошедший предрейсовый медицинский осмотр, а микроавтобус не был оснащен тахографом - устройством, обеспечивающим непрерывную некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, режиме труда и отдыха водителя.

Своей вины предприниматель не отрицал. За грубое нарушение лицензионных условий его оштрафовали на 75 000 рублей.