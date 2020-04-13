Оштрафован перевозчик с маршрута Нижняя Елюзань - Пенза

Зареченского перевозчика оштрафовали за грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией.
Инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора выявили, что индивидуальный предприниматель выпустил на маршрут Нижняя Елюзань - Пенза микроавтобус «Газель», техническое состояние которого не было проконтролировано в установленном порядке.
Кроме того, пассажиров перевозил шофер, не прошедший предрейсовый медицинский осмотр, а микроавтобус не был оснащен тахографом - устройством, обеспечивающим непрерывную некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, режиме труда и отдыха водителя.
Своей вины предприниматель не отрицал. За грубое нарушение лицензионных условий его оштрафовали на 75 000 рублей.
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И что вот эта хрень влияет на безопасность езды? А лучше вообще не ездить, или не пойми какую попутку искать? А теперь он вообще регистрироваться не будет, будет "бомбить"