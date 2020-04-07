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Общество | Стало известно, жители каких районов области подхватили COVID-19

07.04.2020|10:19
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Во вторник, 7 апреля, оперативный штаб Пензенской области впервые сообщил о том, жители каких районов региона подхватили новую коронавирусную инфекцию.

«К настоящему моменту случаи коронавируса подтверждены в Пензе, Заречном (2), Кузнецке (1), Наровчате (1), Белинском районе (1), Городищенском районе (1), Бессоновке (1)», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

За последние сутки подтвердились 19 случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших - 51 человек. Возраст новых пациентов - от 29 лет до 81 года, но преимущественно старше 60.

Двое по-прежнему находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Первую пациентку 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

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Гость|07.04.2020 10:28|

Народ ходит толпами. А сколько умерло за время самоизоляции "от простой пневмонии"?

Гость|07.04.2020 10:43|

Ну и скольких заразила жена депутата? Привлекут ли ее к ответственности за распространение?

Гость|07.04.2020 10:43|

"За последние сутки подтвердились 19 случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших - 51 человек."

А на сайте короновирус так и осталась цифра "32". И за последние сутки в пенз. области новых случаев заражения нет. Пенза забыла в Москву доложить?

Гость|07.04.2020 10:44|

Зачем постоянно по очёркивают, что ни один человек от Лисиной не заразился? Типа святая?

Гость|07.04.2020 10:45|

Пойду самогонкой руки протру

Гость|07.04.2020 10:45|

Ну и скольких заразила жена депутата? Привлекут ли ее к ответственности за распространение?"

Ты опять тут, троль? Что ты во всех новостях про жену депутата пишешь? Тебе заплатили?

Гость|07.04.2020 10:47|

Нет, не заплатили, идиота кусок.

Гость|07.04.2020 10:48|

Гость писал(a):

Гость|07.04.2020 10:45|

Ну и скольких заразила жена депутата? Привлекут ли ее к ответственности за распространение?"

Ты опять тут, троль? Что ты во всех новостях про жену депутата пишешь? Тебе заплатили?

Не переживайте, никого не привлекут из депутатов никогда, можете спокойно заражаться дальше.

Гость|07.04.2020 10:48|

Гость писал(a):

Тебе заплатили?
Ндравится может она ему?

Гость|07.04.2020 10:51|

07.04.2020 10:45|

Ну и скольких заразила жена депутата? Привлекут ли ее к ответственности за распространение?"

Баран, все кто был в контакте, все живы здоровы, а тебя барана кошмарят короной. Заксобр судя по твоим умозаключением должен весь в киме лежать.

Ты лучше расскажи последние новости про Сирию, Донбасс?

Гость|07.04.2020 10:53|

Гость писал(a):

все кто был в контакте, все живы здоровы
ТОЧНО?

Гость|07.04.2020 10:58|

Гость|07.04.2020 10:45|

Ну и скольких заразила жена депутата? Привлекут ли ее к ответственности за распространение?"

Ты опять тут, троль? Что ты во всех новостях про жену депутата пишешь? Тебе заплатили?

Люда, это ты?

Гость|07.04.2020 11:02|

А где Спасск??????

Гость|07.04.2020 11:02|

Смешно! Жену депутата так стараются обелить...тьфу! В Италию не летала, кто ж ее заразил, нашли?! Или ветром надуло?

Гость|07.04.2020 11:03|

На официальном сайте стопкоронавирус уже пополнили информацию 19 человек за день! Оставайтесь дома, берегите своих близких!

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Имя: Гость
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