07.04.2020 | 10:19

Во вторник, 7 апреля, оперативный штаб Пензенской области впервые сообщил о том, жители каких районов региона подхватили новую коронавирусную инфекцию.

«К настоящему моменту случаи коронавируса подтверждены в Пензе, Заречном (2), Кузнецке (1), Наровчате (1), Белинском районе (1), Городищенском районе (1), Бессоновке (1)», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

За последние сутки подтвердились 19 случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших - 51 человек. Возраст новых пациентов - от 29 лет до 81 года, но преимущественно старше 60.

Двое по-прежнему находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Первую пациентку 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

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