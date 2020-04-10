В Пензе рассказали, какие больничные будут у людей с небольшим стажем

10.04.2020 | 18:36

Больничные листы станут рассчитывать не ниже минимального размера оплаты труда. В федеральный закон внесены изменения, направленные на защиту специалистов, не имеющих большого стажа и жалованья. Пособие будут назначать исходя из МРОТ - 12 130 рублей.

«Если чисто условно 12 130 мы делим на 30 дней, то один день составляет 404 рубля 33 копейки. Умножаем на то количество дней, когда работник будет находиться на временной нетрудоспособности - болеть или на карантине», - сообщила заместитель управляющего фондом социального страхования области Наталья Полякова.

К примеру, молодой специалист не может выйти на работу в течение двух недель, поскольку в подъезде его дома проживает инфицированный коронавирусом человек. Умножив 404 рубля 33 копейки на 14 дней, получаем сумму 5 660 рублей 62 копейки.

«Это касается больше всего тех граждан, у кого стаж работы меньше 5-8 лет. Как мы начисляем пособие по временной нетрудоспособности? Берем заработок за два года, которые предшествуют году наступления страхового случая. Если сейчас человек уходит на карантин, то берем заработок за 2018 и 2019 годы и умножаем его на 60% (если он проработал менее 5 лет) или на 80% (если он проработал от 5 до 8 лет)», - пояснила Наталья Полякова.

У специалистов с небольшим стажем и маленькой зарплатой пособие было бы крохотным, если бы не внесенные в закон изменения. Действовать они будут с апреля до конца 2020 года.