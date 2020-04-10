Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|18:20
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Общество

В мае на трех блоках пензенского цирка приступят к отделочным работам

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В Пензе на строительстве цирка сейчас трудится около 90 человек, но в ближайшие месяцы их станет больше - около 200. Об этом шла речь в пятницу, 10 апреля, при посещении площадки губернатором Иваном Белозерцевым.

На данный момент ведутся монолитные работы по плитам перекрытия, кирпичная кладка перегородок, усиление колонн, монтаж отопления, пожарного водопровода, систем водоснабжения и канализации, вентиляции, кондиционирования и электрики.

Руководитель подрядной организации рассказал, что уже в мае на трех блоках цирка планируется начать масштабные отделочные работы.

Глава региона подчеркнул, что средства на строительства цирка выделены, поэтому следует наращивать темпы работ. При этом должны тщательно соблюдаться меры профилактики коронавируса.

«Задача работодателей - обеспечить людей масками, средствами защиты и дезинфекции, всех проинструктировать, контролировать температуру. Строительство нужно вести с соблюдением всех норм безопасности», - цитирует пресс-служба правительства Ивана Белозерцева.

23 января Иван Белозерцев побывал на самом знаменитом пензенском долгострое. Генеральный директор подрядной организации рассказал, что здание цирка несколько лет стояло без консервации, из-за чего все несущие конструкции пришлось усилить ради безопасности людей. На данный момент эта работа выполнена на 80%. Сдача цирка под ключ планируется в сентябре 2021-го.

В конце февраля губернатор встретился с руководителем Росгосцирка Владимиром Шемякиным, и тот пообещал поддержку.

Также в Пензе разрабатывается концепция развития всего квартала, где расположено здание цирка. Он ограничен улицами Бакунина, Пушкина, Плеханова и Гладкова. Эту территорию планируется связать с Привокзальной площадью и развивать комплексно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

А потом... пожар. И все довольны...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

усиление колонн
что это это новый цирк точно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что здание цирка несколько лет стояло без консервации, из-за чего все несущие конструкции пришлось усилить ради безопасности людей.
Почему не контролировали надзирающие органы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

все несущие конструкции пришлось усилить ради безопасности людей.
Колхоз. Начали ремонтировать то, что еще даже не построили?

Гость||

Говорю как прораб необходимо снести а то будут трупы.иван с огнем играешь.

Гость||

Этот долгострой и без танка рухнет.

Гость||

Самый знаменитый долгострой - гостиница "Интурист".

Гость||

Я думал обсерватор ааа нет цирк .

Гость||

Иван хватит Уже народ смешить! примите пожалуйста заявку на участие в конференции на РЕН ТВ.

Гость||

Хорош цирк устраивать что ты творишь,корона впереди!эх,Ваня,Ваня.

Имя: Гость
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