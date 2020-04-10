В мае на трех блоках пензенского цирка приступят к отделочным работам

10.04.2020 | 16:43

В Пензе на строительстве цирка сейчас трудится около 90 человек, но в ближайшие месяцы их станет больше - около 200. Об этом шла речь в пятницу, 10 апреля, при посещении площадки губернатором Иваном Белозерцевым.

На данный момент ведутся монолитные работы по плитам перекрытия, кирпичная кладка перегородок, усиление колонн, монтаж отопления, пожарного водопровода, систем водоснабжения и канализации, вентиляции, кондиционирования и электрики.

Руководитель подрядной организации рассказал, что уже в мае на трех блоках цирка планируется начать масштабные отделочные работы.

Глава региона подчеркнул, что средства на строительства цирка выделены, поэтому следует наращивать темпы работ. При этом должны тщательно соблюдаться меры профилактики коронавируса.

«Задача работодателей - обеспечить людей масками, средствами защиты и дезинфекции, всех проинструктировать, контролировать температуру. Строительство нужно вести с соблюдением всех норм безопасности», - цитирует пресс-служба правительства Ивана Белозерцева.

23 января Иван Белозерцев побывал на самом знаменитом пензенском долгострое. Генеральный директор подрядной организации рассказал, что здание цирка несколько лет стояло без консервации, из-за чего все несущие конструкции пришлось усилить ради безопасности людей. На данный момент эта работа выполнена на 80%. Сдача цирка под ключ планируется в сентябре 2021-го.

В конце февраля губернатор встретился с руководителем Росгосцирка Владимиром Шемякиным, и тот пообещал поддержку.

Также в Пензе разрабатывается концепция развития всего квартала, где расположено здание цирка. Он ограничен улицами Бакунина, Пушкина, Плеханова и Гладкова. Эту территорию планируется связать с Привокзальной площадью и развивать комплексно.