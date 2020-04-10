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Общество

В Каменском районе планируют засеять более 80 тысяч гектаров

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Кому-то мешает развивать бизнес коронавирус, а каменским сельхозпроизводителям портит картину недостаточное количество влаги в почве. Пока она есть, нужно в сжатые сроки завершить посевную. В две смены трудятся на полях механизаторы, и результат - налицо: почти половина работ позади.

«Как никогда рано в этом году начался весенний сев. Нам предстоит по Каменско-Мокшанской зоне посеять 17 тысяч гектаров. На сегодняшний день у нас посеяно уже 45%», - сообщила руководитель СХП Людмила Глухова.

К весенним полевым работам в Каменском районе приступили еще в марте. Стоит задача бросить зерна в землю на площади более 80 тысяч гектаров. Все идет по плану.

«Посевная подготовка почвы с осени была проведена: вспашка, выравнивание, - и по весне забороновано. Сейчас идет сев комплексом Salford, он культивирует и сразу сеет», - пояснил главный агроном СХП Виталий Касаткин.

«Сложности нет. Бывает местами в лощинах сырость, а так в основном земля нормальная», - рассказал механизатор Анатолий Кузьмин.

Озимые культуры в хорошем состоянии, так что в этом году каменская земля должна благополучно родить пшеницу, подсолнечник, ячмень, сахарную свеклу и лен.

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