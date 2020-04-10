Спасское МУП семь лет незаконно хранило отходы на окраине города

10.04.2020 | 13:32

В Спасске МУП «ПрофКомСервис» создало незаконную свалку бытовых отходов на юго-западной окраине города.

Предприятие занимается деятельностью по обращению с ТКО и арендует участок у Беднодемьяновского сельсовета, куда вывозит мусор. Организация имеет лицензию на сбор и транспортировку отходов, однако не имеет документов, разрешающих их хранить.

Кроме того, статус полигона у земель, куда сваливается мусор, отсутствует. С 2012 по 2019 год бытовые отходы оттуда никуда не вывозились. Таким образом, предприятие нарушило земельное и санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к МУП и администрации сельсовета о признании их действий незаконными и потребовал обязать «ПрофКомСервис» в течение девяти месяцев очистить земельный участок от ТКО, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Служители Фемиды удовлетворили иск. Решение вступило в законную силу.