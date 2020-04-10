Приезжающим в Кузнецк из Москвы рекомендовали сделать тест на COVID-19

10.04.2020 | 15:28

В Кузнецке закрыли на карантин подъезд многоквартирного дома, где проживает пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом в пятницу, 10 апреля, в своем видеообращении к горожанам сообщил мэр Сергей Златогорский.

«На проверке сейчас находится еще ряд ситуаций. Достаточно сказать, что у нас с подозрением на пневмонию по городу госпитализировано порядка 20 человек. Поэтому слова о возможности появления новых очагов заболевания - это отнюдь не фигура речи», - отметил градоначальник.

Сергей Златогорский уточнил, что почти все случаи коронавирусной инфекции в регионе - завозные. В контактной группе пациентов имеются близкие или родственники, побывавшие на территориях, где зарегистрированы больные опасным вирусом, в том числе в Москве и Московской области.

«В этой связи я обращаюсь ко всем приезжим: ведите себя ответственно! Вы можете являться, даже если сами не болеете, носителями инфекции, и вам надлежит здесь по прибытии находиться на самоизоляции 14 дней», - уведомил мэр.

Он добавил, что гостям Кузнецка можно сделать тест на COVID-19 в межрайонной больнице. Что касается горожан, которые принимают приезжих, то им тоже следует 14 дней соблюдать осторожность и не нарушать режим самоизоляции.

«Угроза распространения эпидемии обострилась. Если мы сейчас ослабим противоэпидемический режим, мы можем «выстрелить» многократным числом заболеваний. А это может стать причиной критической перегрузки системы здравоохранения», - отметил Сергей Златогорский.

По его словам, на данный момент в медучреждении Кузнецка оборудованы 24 места, куда можно поместить больных с тяжелой формой вирусной пневмонии. Чтобы охват пациентов стал больше, требуется много времени и вложений.

«Если вдруг будет большой всплеск, если больных будет не 24, а 30, 40, 50, то будут возникать вопросы у заболевших, их родных: а что нас так плохо лечат? Потому что просто не будет хватать оборудования», - констатировал градоначальник.

Он попросил кузнечан соблюдать режим самоизоляции и беречь себя и окружающих, чтобы не допустить увеличения числа случаев коронавируса.