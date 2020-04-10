Пензенские малыши смогут послушать сказки по телефону

10.04.2020 | 11:56

В Пензе стартовала акция «Добрые сказки по телефону». Ее проводят сотрудники городских библиотек.

Юные горожане и их родители смогут услышать русскую или зарубежную сказку, используя возможности мессенджеров Viber и WhatsApp, а также Scype или телефона.

Сотрудники подберут произведение, отвечающее возрасту ребенка и его предпочтениям, выразительно прочтут его. Кроме того, они проинформируют родителей о новинках детской литературы и дадут рекомендации по чтению.

Также малыша можно будет порадовать и небольшой историей на ночь.

«Библиотекари смогут найти и прочесть тематические сказки о дружбе, о животных, о приключениях и тем самым разнообразить досуг детей в условиях вынужденной изоляции», - сообщили в Централизованной библиотечной системе Пензы.

Заказать сказку можно по телефонам: 8 (937) 413-90-64, 8 (927) 389-19-61, 8 (963) 101-57-39, 8 (965) 311-79-40, 8 (986) 940-75-58, 8 (937) 913-79-72, 8 (905) 366-06-60. Служба «Добрых сказок» работает ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.