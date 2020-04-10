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Общество

Пензенские малыши смогут послушать сказки по телефону

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В Пензе стартовала акция «Добрые сказки по телефону». Ее проводят сотрудники городских библиотек.

Юные горожане и их родители смогут услышать русскую или зарубежную сказку, используя возможности мессенджеров Viber и WhatsApp, а также Scype или телефона.

Сотрудники подберут произведение, отвечающее возрасту ребенка и его предпочтениям, выразительно прочтут его. Кроме того, они проинформируют родителей о новинках детской литературы и дадут рекомендации по чтению.

Также малыша можно будет порадовать и небольшой историей на ночь.

«Библиотекари смогут найти и прочесть тематические сказки о дружбе, о животных, о приключениях и тем самым разнообразить досуг детей в условиях вынужденной изоляции», - сообщили в Централизованной библиотечной системе Пензы.

Заказать сказку можно по телефонам: 8 (937) 413-90-64, 8 (927) 389-19-61, 8 (963) 101-57-39, 8 (965) 311-79-40, 8 (986) 940-75-58, 8 (937) 913-79-72, 8 (905) 366-06-60. Служба «Добрых сказок» работает ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе стартовала акция «Добрые сказки по телефону»
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ЕСТЬ?

Гость||

Телевизор включите, сми такие сказки рассказывают и показывают. Как будто конкурс "Кто Сказочнее"

Гость||

А я Дина Черемушкина! Люблю сказки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а также Scype
может все же skype?

Для чего все это? Или они не в курсе, что всего этого полно в интернете.

Гость||

Просто бизнес...

Гость||

Взрослые могут послушать сказки по ТВ

Гость||

Гость писал(a):

А я Дина Черемушкина! Люблю сказки
Ты походу Миша Потапов,да?

И никак не забеременеешь однажды?

Гость||

Совсем крыша едет у организации этого бреда! Сказки для взрослых каждый день по тв, а для детей есть сказки, фильмы, аудио книг, концертов, спектаклей и тд, все есть в интернете без посредников.

Гость||

А это чтобы работники зарплату не просто так получили...отрабатывать велят.

Гость||

А сказки для взрослых они не рассказывают?

Гость||

Гость писал(a):

А сказки для взрослых они не рассказывают?
ЯЖ ТЕБЕ ГОВОРЮ!МЕДЛЕННО СНИМАЮ Я ПАНТАЛОНЫ!

Гость||

Гость писал(a):

Ты походу Миша Потапов,да?

И никак не забеременеешь однажды?

Я ЗАБЕРЕМЕНЕЛА!!!

Гость||

Гость писал(a):

А я Дина Черемушкина! Люблю сказки
смотри чаще обнулённого))

Гость||

А я Дина Черемушкина! Люблю сказки

Хватит издеваться. Оставьте Черемушкину и Президента в покое.

Гость||

Почему? Я под сказочного всегда хорошо засыпаю))

Имя: Гость
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