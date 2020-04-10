Коронавирус не остановил масштабное строительство в регионе

10.04.2020 | 18:24

Практически со всех точек просматривается площадка строящегося цирка. Контракт на возведение заключен с московским подрядчиком, который к сентябрю 2021 года, согласно документации, должен сдать объект, столь долго ожидаемый всеми пензенцами.

«Есть возможность увеличить темп работы, потому что 31 марта был выделен аванс в объеме 100 миллионов рублей, что позволяет в ближайшие два-три месяца нарастить темпы работы», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Он совместно с министром строительства и дорожного хозяйства региона, представителями других ведомств контролирует положение дел на площадке цирка, где ежедневно трудится 90 специалистов. В мае, когда приступят к отделке, количество задействованных работников увеличат до 200.

«Предзаказ был сделан раньше, под будущий аванс, и часть оборудования была закуплена еще в 2019 году и тоже заказана», - пояснил Олег Ягов.

Согласно графику идет и реконструкция Бакунинского моста. От него прежнего над Сурой ничего не осталось. Буквально заново возведут современный путепровод над рекой.

В Пензенском районе реализуется один из национальных проектов: строят новую автомобильную дорогу протяженностью более 3,5 километра. Стоимость объекта - 164 миллиона 270 тысяч рублей.

Три последних года Пензенская область состоит в тройке лидеров по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Региональные власти намерены придерживаться таких же темпов и показателей и 2020-м.