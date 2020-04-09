09.04.2020 | 11:27

Оперативный штаб Пензенской области подтвердил, что за последние сутки в регионе не увеличилось количество заболевших коронавирусом. По данным на 9 апреля, их по-прежнему 52.

«Находится под наблюдением 4 201 человек. Снято с наблюдения 3 093. В вирусологической лаборатории ЦГЭ в Пензенской области обследовано 6 864 человека (7 363 исследования); в лабораториях лечебной сети обследован 1 351 человек (1 518 исследований)», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

50 зараженных в настоящее время проходят лечение в центре спецвидов медпомощи. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы, один - 75-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, - скончался.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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