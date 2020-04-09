09.04.2020 | 10:59

В Пензенской области, по данным на четверг, 9 апреля, не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

В настоящий момент в регионе выявлено 52 заболевших опасным вирусом. Один человек выздоровел и был выписан из больницы, один - 75-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, - скончался.

Как ранее уточнили в региональном оперативном штабе, коронавирус подхватили жители Пензы, Заречного (2), Кузнецка (1), Наровчата (1), Белинского района (1), Городищенского района (1), Бессоновки (1).

Сейчас на лечении в областном центре специализированных видов медицинской помощи находятся 50 пациентов с подтвержденным COVID-19. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, состояние остальных оценивается как стабильное и удовлетворительное. Не всем медики поставили диагноз «пневмония».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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