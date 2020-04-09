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Общество | Стали известны свежие данные по коронавирусу в Пензенской области

09.04.2020|10:59
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В Пензенской области, по данным на четверг, 9 апреля, не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

В настоящий момент в регионе выявлено 52 заболевших опасным вирусом. Один человек выздоровел и был выписан из больницы, один - 75-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, - скончался.

Как ранее уточнили в региональном оперативном штабе, коронавирус подхватили жители Пензы, Заречного (2), Кузнецка (1), Наровчата (1), Белинского района (1), Городищенского района (1), Бессоновки (1).

Сейчас на лечении в областном центре специализированных видов медицинской помощи находятся 50 пациентов с подтвержденным COVID-19. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, состояние остальных оценивается как стабильное и удовлетворительное. Не всем медики поставили диагноз «пневмония».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|09.04.2020 11:03|

А где Лена Черносмородинкова?

Гость|09.04.2020 11:03|

А я Дина Черемушкина! Сижу дома

Гость|09.04.2020 11:06|

А я Зоя Клубничкина, подруга Дины Черемушкиной, сижу на шее!

Гость|09.04.2020 11:06|

8 апреля в КИМе умерла женщина из хора, 73 года, жила на Карпинского 33, это из группы контактов второй больной. ДИНА, ГДЕ ОНА В ВАШИХ СПИСКАХ?

Гость|09.04.2020 11:07|

Ясно

Гость|09.04.2020 11:09|

А что толку то сохранять этот список - завтра он станет больше...

Гость|09.04.2020 11:09|

Да они на карантин берут , если в ким увозят и не важно с чем , никакую информацию не дают

Гость|09.04.2020 11:10|

Где возьмут столько"гвардейцев", чтобы сторожить?

Гость|09.04.2020 11:14|

Сняли уже карантин с подъездов,никто не сторожит.

Гость|09.04.2020 11:14|

Гость писал(a):

апреля в КИМе умерла женщина из хора, 73 года, жила на Карпинского 33, это из группы контактов второй больной. ДИНА, ГДЕ ОНА В ВАШИХ СПИСКАХ?
Спасибо за оперативную информацию.

Гость|09.04.2020 11:17|

Гость писал(a):

8 апреля в КИМе умерла женщина из хора, 73 года, жила на Карпинского 33, это из группы контактов второй больной.
ей же вроде 77.... или помолодела от коронавируса?

Гость|09.04.2020 11:20|

ей же вроде 77.... или помолодела от коронавируса?

77 ЛЕТ БЫЛО ВТОРОЙ ЗАБОЛЕВШЕЙ, А УМЕРШЕЙ БЫЛО 73, ОНА ТОЖЕ ЖИЛА НА КАРПИНСКОГО 33, ТАМ БЫЛО 4 (!!!) ПОДЪЕЗДА НА КАРАНТИНЕ!

Гость|09.04.2020 11:22|

Гость писал(a):

ей же вроде 77.... или помолодела от коронавируса?
маргинал(

Гость|09.04.2020 11:26|

вы чё не успокоитесь , всё равно от вашей писанины ничего не изменится, прекратите панику устраивать, и без вас все знаю что много людей изалировано, разве можно настраивать так враждебно всех, давайте будем добрее друг к другу это нам сейчас очень нужно, подумайте что вы делаете

Гость|09.04.2020 11:28|

На Кирова 5 сняли карантин ещё в понедельник!

Так что список не только увеличивается, но и сокращается частично.

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Имя: Гость
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