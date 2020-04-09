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Общество

В Пензе до сих пор не решили, как будет отмечаться Пасха

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В Пензенской области до сих пор остается открытым вопрос, как будет отмечаться Великая Пасха. В 2020 году праздник приходится на 19 апреля.

Как сообщила порталу PenzaInform.ru заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Анна Сорина, на данный момент неизвестно, каким образом проведут службу.

«Мы надеемся, что все будет как обычно. Ситуация каждый день меняется. Поэтому трудно сейчас сказать что-то определенное», - добавила она.

По словам Анны Сориной, в ближайшие дни в епархии будет обсуждаться вопрос организации Пасхи. О решении станет известно позже.

16 марта в регионе ввели режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия отменили, чуть позже закрыли учебные заведения, спортивные объекты и некоторые организации. 31-го числа меры по нераспространению коронавирусной инфекции усилили, призвав граждан самоизолироваться.

В таком режиме регион должен жить до 30 апреля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|09.04.2020 16:42|

penzainform.ru писал(a):

«Мы надеемся, что все будет как обычно. Ситуация каждый день меняется. Поэтому трудно сейчас сказать что-то определенное», - добавила она.
На Пасху прогнозируют пик заражения, трансляция службы по интернету в Ютубе оптимальный вариант

Гость|09.04.2020 16:42|

Эх, лишились таких денег, джипы продавать теперь придется...

Гость|09.04.2020 16:45|

надо перенести на более поздний срок как спадет вирус.

Гость|09.04.2020 16:46|

Как обычно: водяру закусим куличем с утра, вечером шашлыки, коньяки, пиво, драки

Гость|09.04.2020 16:49|

Гость писал(a):

надо перенести на более поздний срок как спадет вирус.
Интересно! Значит воскресение Христа - выдуманный праздник, когда захотите, тогда его и назначите? А чо, может, и Новый год перенесем?

Гость|09.04.2020 17:06|

Каждый будет отмечать у себя дома!Какая служба может быть?Самое главное-вера в душе!

Гость|09.04.2020 17:30|

Гость писал(a):

Как обычно: водяру закусим куличем с утра, вечером шашлыки, коньяки, пиво, драки
А барышни?

Гость|09.04.2020 17:36|

Про барышень позабыл. Исправлюсь. Спасибо, братишка

Гость|09.04.2020 17:45|

Крестный авто-мото-вело-фото пролет по всей области!

Вот это будет идеальный вариант!

Гость|09.04.2020 17:46|

это что ж получается

"Иерусалимская православная церковь на своём официальном сайте объявила о переносе даты схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме на 11 сентября. Торжественные мероприятия по случаю чуда предложено отложить из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19 в мире."

А "бох"-то в курсе, но этот фокус надо на сентябрь перенести?

Гость|09.04.2020 17:50|

Церковные функционеры вернулись из Испании, нарушили выданное им постановление об изоляции и посетили богослужение в доме Бирюкова, где находились еще девять прихожан. После этого у вернувшихся домой жителей Брянска и еще нескольких членов церкви выявили COVID-19.В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан. Церьковь опечатана. Пастор российской церкви христиан веры евангельской «Пробуждение» в Брянске Михаил Бирюков попросил прощения.

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