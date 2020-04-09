В Пензе до сих пор не решили, как будет отмечаться Пасха

09.04.2020 | 16:29

В Пензенской области до сих пор остается открытым вопрос, как будет отмечаться Великая Пасха. В 2020 году праздник приходится на 19 апреля.

Как сообщила порталу PenzaInform.ru заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Анна Сорина, на данный момент неизвестно, каким образом проведут службу.

«Мы надеемся, что все будет как обычно. Ситуация каждый день меняется. Поэтому трудно сейчас сказать что-то определенное», - добавила она.

По словам Анны Сориной, в ближайшие дни в епархии будет обсуждаться вопрос организации Пасхи. О решении станет известно позже.

16 марта в регионе ввели режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия отменили, чуть позже закрыли учебные заведения, спортивные объекты и некоторые организации. 31-го числа меры по нераспространению коронавирусной инфекции усилили, призвав граждан самоизолироваться.

В таком режиме регион должен жить до 30 апреля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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