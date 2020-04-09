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Общество

Пензенским школьникам предложили повторить улыбку Гагарина

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В преддверии Дня космонавтики, отмечающегося 12 апреля, школьникам Пензенской области предлагают принять участие в акции «Улыбка Гагарина». Она пройдет в соцсетях.

Желающим отпраздновать этот день по-особенному предлагают выбрать одну из фотографий знаменитого Юрия Гагарина - первого человека, побывавшего в космосе, и попробовать улыбнуться, как он.

Потом нужно сделать коллаж, совместив два изображения, и выложить его в любую из соцсетей, сопроводив хештегами #УлыбкаГагарина #Готовкпобедам #ВолонтерыПобеды #АмыИзПензы. Затем следует передать эстафету трем-пяти друзьям.

«Участникам, фото которых, опубликованные в день проведения акции, наберут наибольшее количество лайков, будет вручена фирменная футболка «Наши победы», - сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

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Гость|09.04.2020 17:37|

Новый хештег: позу Асмус пусть повторят

Гость|09.04.2020 17:41|

А голос Никиты джигурды или улыбку Лехи Панина?

Имя: Гость
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