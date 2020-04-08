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Общество | В области ежедневно выявляют по 4 человека из контактов зараженных

08.04.2020|10:29
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В среду, 8 апреля, губернатор Иван Белозерцев провел прямую линию, посвященную ситуации с коронавирусом в Пензенской области. Глава региона ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram.

«Хочу доложить, что эпидситуация находится под контролем. В федеральной лаборатории подтвержден 51 случай заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся на лечении в больнице КИМ», - напомнил он.

Первоначальной задачей губернатор назвал максимальную самоизоляцию и неукоснительное выполнение этого режима людьми в возрасте старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями.

«Вторая важнейшая задача - проведение тест-анализов. Мы уже провели их свыше 7 тысяч. Чем больше мы их проводим, тем больше выявляемость. Мы это делаем для того, чтобы увидеть проблему, выявить больных людей и поместить в лечебное заведение, чтобы они не заражали родных, близких и коллег», - подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин доложил: сейчас в среднем в день выявляется 4 человека, контактировавших с заболевшими коронавирусом гражданами.

«Это достаточно хороший показатель, который позволяет сдерживать ситуацию и оказывать лечение. Важно как можно раньше выявить, госпитализировать и начать лечение в ранней стадии, а также изолировать контактировавших граждан», - подчеркнул министр.

Губернатор добавил, что сейчас на контроле у медиков находятся около 4 тысяч таких жителей области и состояние здоровья каждого из них отслеживают медики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 10:43|

penzainform.ru писал(a):

Первоначальной задачей губернатор назвал максимальную самоизоляцию и неукоснительное выполнение этого режима людьми в возрасте старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями.
а на че есть?

Гость|08.04.2020 10:46|

+1. Уже 52 заболевших. По данным стопкаронавирус.рф

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