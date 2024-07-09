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Общество

Устранять последствия урагана будут на средства из резервного фонда

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Губернатор Олег Мельниченко поручил выделить из резервного фонда Пензенской области деньги на устранение последствий урагана. После разгула стихии режим ЧС местного уровня реагирования объявлен на территории Неверкинского и Белинского районов, Воробьевского и Каржимантского сельсоветов Шемышейского района. Повреждены также здания в Никольском, Каменском и Колышлейском.

Устранять последствия урагана будут на средства из резервного фонда

Во вторник, 9 июля, на заседании правительства главы пострадавших районов отчитались Олегу Мельниченко о ходе восстановительных работ.

В Неверкинском закончен разбор поврежденной кровли больницы и многоквартирного дома, подрядчик готов приступить к ремонту. Будут трудиться 2 бригады.

В Белинском районе подготовили документы на ремонт крыши детсада в селе Лермонтово - в школе и многоквартирном доме восстановительные работы уже провели. На этой неделе починят кровлю в двух домах в райцентре.

В Колышлейском районе администрация организовала работы по восстановлению крыш Дома культуры и общежития собственными силами. В Шемышейском ведется оценка ущерба, нанесенного домам граждан», - уточнили в областном правительстве.

Губернатор поручил главам районов встретиться с людьми и сообщить, что все вопросы будут урегулированы.

«Выделяем средства из резервного фонда Пензенской области, в первую очередь - на социальные объекты и многоквартирные дома, чтобы люди не остались под открытым небом. Все необходимые работы нужно провести максимально оперативно, пока погода позволяет», - пояснил Олег Мельниченко.

Устранять последствия урагана будут на средства из резервного фонда

Среди жителей поврежденных домов оказались семьи с детьми, близкие мобилизованных, пожилые люди. Губернатор поручил оказать им помощь через механизмы соцзащиты. «Все проблемы решаемы, никого в беде не бросим», - резюмировал он.

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Источник — фото областного правительства
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