Губернатор о переселении граждан из аварийного жилья: «Идем в графике»

09.07.2024 | 09:58

С 2019 года в Пензенской области по федеральной программе расселили более 50 тысяч кв. м аварийного жилья. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил на заседании попечительского совета Фонда развития территорий, в котором принял участие в формате видео-конференц-связи.

Председатель фонда Сергей Степашин напомнил, что расселение граждан должно быть закончено до 2030 года. Этот срок обозначен в документах, которые предопределены указом Президента РФ.

Олег Мельниченко уточнил, что в Пензенской области жилищные условия улучшили уже 3 166 человек, из них 417 в первом полугодии 2024-го.

«Достижение целевых показателей за 2023 год составляет 129% по расселяемой площади и 144% по переселяемым гражданам. На сегодняшний момент идем в графике. По количеству переселяемых граждан в 2024 году смогли достичь показателя 101%. Делаем все возможное, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные и безопасные квартиры», - пояснил губернатор.

До 1 сентября 2025 года должны быть расселены 142 многоквартирных дома в 14 муниципальных образованиях Пензенской области. В 11 образованиях вопрос уже решен, отметили в областном правительстве.

Расселение продолжается в Золотаревке, Кузнецке и Пензе. В областном центре строятся три многоквартирных дома в Заре: один планируют сдать летом, два - в конце ноября.

«Стоимость программных мероприятий - 4,4 млрд рублей, поддержка фонда составляет свыше 2,6 млрд. Также направлены средства из консолидированного бюджета Пензенской области - более 1,8 млрд рублей», - добавил губернатор.