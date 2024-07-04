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Экономика

В Пензе работает делегация Самаркандской области Узбекистана

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В среду, 3 июля, в Пензенскую область прибыла делегация Самаркандской области Республики Узбекистан во главе с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым. Губернатор Олег Мельниченко встретил их в аэропорту, сообщили в региональном правительстве.

В Пензе работает делегация Самаркандской области Узбекистана

В мае Олег Мельниченко посещал Узбекистан в составе делегации под руководством Президента РФ и принимал участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда и была достигнута договоренность об ответном визите.

«Хокимият Самаркандской области в рамках Совета оказал нам большое содействие в организации пребывания и встреч на территории Узбекистана. Взаимодействие с Самаркандской областью – это новая страница в истории межрегиональных отношений Пензенской области с Республикой Узбекистан», - отметил Олег Мельниченко.

В Пензе работает делегация Самаркандской области Узбекистана

По его словам, у Пензенской области есть чем заинтересовать партнеров. «Мы настроены на долговременное сотрудничество. Убежден, что оно станет взаимовыгодным и плодотворным», - подчеркнул глава региона.

В Пензе работает делегация Самаркандской области Узбекистана

4 июля стороны обсудили подготовку соглашения о сотрудничестве. В 2023 году Пензенская область подписала такие документы с Ташкентской и Андижанской областями, в мае 2024-го - с Бухарской областью.

«Мы расширяем и укрепляем связи с Республикой Узбекистан, рассчитывая на долгосрочную перспективу», - пояснил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В Пензе работает делегация Самаркандской области Узбекистана

За 2023 год объемы пензенского экспорта в Узбекистан выросли на 40%. За январь-апрель 2024-го местные предприятия отправили туда продукцию почти на 350 млн рублей.

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Источник — фото 2 - областного правительства, фото 1, 3, 4, 5 - t.me/omelnichenko
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