08.04.2020 | 09:47

Со вторника, 7 апреля, в Лопатинском районе введен особый противопожарный режим. В связи с этим устанавливаются дополнительные меры безопасности.

Запрещается разведение костров, сжигание мусора и стерни, проведение всех пожароопасных работ. В случае выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах штрафы увеличиваются вдвое.

Их размер следующий: на граждан - от 1 500 до 3 000 руб., на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб., на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 руб. Причем нарушитель может быть не только наказан рублем, но и привлечен к уголовной ответственности, если по его вине возник лесной пожар.

С начала 2020 года в лесах Пензенской области было ликвидировано 5 возгораний, пройденная огнем площадь составила 25,5 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по телефонам 8(8412) 628-450 или 8-800-100-94-00», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В июле 2019 года особый противопожарный режим был введен в 9 районах области. Причиной стала сухая ветреная погода.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.