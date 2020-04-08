Сетевое издание|18+|Среда|8 апр 2020|11:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  82.55  |  $  76.00

Общество | В Лопатинском районе за беспечность с огнем грозит двойной штраф

08.04.2020|09:47
Печать

Со вторника, 7 апреля, в Лопатинском районе введен особый противопожарный режим. В связи с этим устанавливаются дополнительные меры безопасности.

Запрещается разведение костров, сжигание мусора и стерни, проведение всех пожароопасных работ. В случае выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах штрафы увеличиваются вдвое.

Их размер следующий: на граждан - от 1 500 до 3 000 руб., на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб., на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 руб. Причем нарушитель может быть не только наказан рублем, но и привлечен к уголовной ответственности, если по его вине возник лесной пожар.

С начала 2020 года в лесах Пензенской области было ликвидировано 5 возгораний, пройденная огнем площадь составила 25,5 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по телефонам 8(8412) 628-450 или 8-800-100-94-00», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В июле 2019 года особый противопожарный режим был введен в 9 районах области. Причиной стала сухая ветреная погода.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.04.2020 10:27|

только штрафы и штрафы...

ЛЕсников сократили, в лесах бурелом, деловой лес воруется.

Зато на уме только штрафы

Гость|08.04.2020 11:08|

В ЛопатИнском районе свои кодексы???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте