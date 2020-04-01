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Происшествия | В Белинском районе лесной пожар охватил 6,5 га

01.04.2020|10:54
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Во вторник, 31 марта, в Белинском районе возник серьезный лесной пожар. Огонь охватил территорию площадью 6,5 га в местном лесничестве.

Пламя тушили сотрудники лесопожарного центра и лесничества. В итоге возгорание было ликвидировано.

«Ежедневно в Пензенской области проводится патрулирование на землях лесного фонда в целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8(800)100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)628-450», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что с наступлением теплой погоды в области участились возгорания сухой травы. Так, 27 марта пожарные 16 раз выезжали на их тушение.

28 марта поля вспыхнули неподалеку от микрорайона Заря, причем в нескольких очагах. Огонь охватил как минимум 8 гектаров.

31 марта, под селом Евлашево Кузнецкого района загорелись поля, пламя угрожало перекинуться на лес и дома местных жителей. Огнем было охвачено 2 га. Со стихией боролись не только пожарные, но и сельчане.

С понедельника, 30 марта, в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон. В это время жителям региона в лесу нельзя разводить огонь в необорудованных для этого местах, бросать спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить. Введены и другие ограничения.

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Источник — фото pixabay.com
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