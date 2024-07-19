Житель Бековского района срубил деревья на 7 миллионов ради дров

19.07.2024 | 14:01

63-летнего жителя Бековского района будут судить за незаконную рубку. Он спилил 74 дерева в Сердобском участковом лесничестве.

Деревья были нужны, чтобы заготовить дрова на зиму - стволы относил к своему дому, а затем распиливал. Всего он погубил 57 дубов и 17 сосен.

«Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 7 миллионов рублей», - сообщил врио начальника ОМВД России по Бековскому району Владимир Афанасьев.

Лесоруба нашли, он во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчина находится под обязательством о явке.

Ранее в Пензе ахунскому лесорубу, расчищавшему путь к коттеджам, вынесли приговор. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.