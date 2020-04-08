08.04.2020 | 10:16

В среду, 8 апреля, региональное управление Роспотребнадзора заявило, что в Пензенской области лаборатории располагают достаточным количеством наборов тест-систем для диагностики коронавируса.

Уточняется, что на COVID-19 проверяют больных с пневмониями и признаками ОРВИ (с учетом эпидемиологического анамнеза), лиц, прибывших из-за рубежа, а также в иных случаях по эпидпоказаниям.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 6 349 человек (6 843 исследования), в лабораториях лечебной сети обследовано 1 157 человек (1 268 исследований). Ситуация находится на контроле», - пояснили в пресс-службе управления.

По данным на 7 апреля, в области зарегистрирован 51 случай заражения COVID-19. Возраст пациентов - от 22 лет до 81 года, но преимущественно старше 60.

Факты подтверждены в Пензе, Заречном (2), Кузнецке (1), Наровчате (1), Белинском районе (1), Городищенском районе (1), Бессоновке (1).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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