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Общество | Роспотребнадзор: В области достаточно тест-систем для диагностики COVID-19

08.04.2020|10:16
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В среду, 8 апреля, региональное управление Роспотребнадзора заявило, что в Пензенской области лаборатории располагают достаточным количеством наборов тест-систем для диагностики коронавируса.

Уточняется, что на COVID-19 проверяют больных с пневмониями и признаками ОРВИ (с учетом эпидемиологического анамнеза), лиц, прибывших из-за рубежа, а также в иных случаях по эпидпоказаниям.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 6 349 человек (6 843 исследования), в лабораториях лечебной сети обследовано 1 157 человек (1 268 исследований). Ситуация находится на контроле», - пояснили в пресс-службе управления.

По данным на 7 апреля, в области зарегистрирован 51 случай заражения COVID-19. Возраст пациентов - от 22 лет до 81 года, но преимущественно старше 60.

Факты подтверждены в Пензе, Заречном (2), Кузнецке (1), Наровчате (1), Белинском районе (1), Городищенском районе (1), Бессоновке (1).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 10:29|

админы, научитесь не только неугодные комменты тереть, но и ссылки в тексте "новостей" проверять

Гость|08.04.2020 10:33|

Не верю и не доверяю. Не те времена ныне...

Гость|08.04.2020 10:34|

Вот нихрена не пойму,по всем каналам говорят, какие у нас быстрые и надежные тесты, а на самом деле, 30%- ложное положительные и результаты, как в случае даже с депутатом Мосгордумы, аж через неделю пришли?

Гость|08.04.2020 10:44|

Почему так одет сотрудник лаборатории работая с особо опасным материалом?Это ведь не обычный бокс для работы .Вы что дуракам этот материал представляете? Освещайте правильно. А если работает в таком костюме она первый разносчик инфекции. И ни кто не даст гарантии , что сотрудник не заразится сам и вокруг себя . Просто безобразие!

Гость|08.04.2020 10:54|

08.04.2020 10:34|

Вот нихрена не пойму,по всем каналам говорят, какие у нас быстрые и надежные тесты, а на самом деле, 30%- ложное положительные и результаты, как в случае даже с депутатом Мосгордумы, аж через неделю пришли?

Не смотри ТВ и новости не читай в интернете. Будешь самым здоровым.

Гость|08.04.2020 10:58|

Почему про Лисину не написали , что никто из её контактной группы не заболел ?

Гость|08.04.2020 11:04|

|08.04.2020 10:58|

Почему про Лисину не написали , что никто из её контактной группы не заболел ?

Написали смотри другую новость, сам губернатор сказал!

Гость|08.04.2020 11:05|

Вот враки! Мама правду говорить не научила!

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