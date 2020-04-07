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Общество | В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 человек

07.04.2020|10:06
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По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Общее количество зараженных - 51.

«Сегодня пришли результаты тестов 19 человек, которые были направлены ранее в течение недели в референс-центр. Как и сообщал оперативный штаб, в карантин были взяты все подъезды, где зафиксированы случаи подозрительных заболеваний. Все заболевшие поступили на лечение, а их ближний круг был изолирован», - написала она.

Дина Черемушкина назвала ситуацию ожидаемой и контролируемой, при этом подчеркнула, что, по мнению эпидемиологов, пик заболеваемости еще не пройден.

Под наблюдением сейчас находятся 4 740 человек. В вирусологической лаборатории обследовали 5 714 жителей области (6 201 исследование), в лабораториях лечебной сети - 1 017 человек (1 108 исследований).

«К контактным случаям добавились случаи завоза коронавируса из-за границы (из Армении) и из Москвы», - уточняла Дина Черемушкина накануне.

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Гость|07.04.2020 10:16|

Чем больше тестов, тем больше заражённых!

Гость|07.04.2020 10:17|

Ну что, умники, кто-то ещё хочет погулять и пожарить шашлычков, качая свои права?

Гость|07.04.2020 10:18|

офигеть

Гость|07.04.2020 10:18|

впереди москвы будем.

Гость|07.04.2020 10:19|

пора уже в Леонидовку больных отвозить, подальше.

Гость|07.04.2020 10:20|

Самое печальное, что это только официальная статистика...

Гость|07.04.2020 10:20|

Сидите дома, неумные! Где та Росгвардия? бабульки толпами шляются, неумные тетки детей по магазинам таскают. это не считая строителей -ну никак на пару недель нельзя было народ распустить

Гость|07.04.2020 10:21|

Гость писал(a):

Ну что, умники, кто-то ещё хочет погулять и пожарить шашлычков, качая свои права?

Вчера умный дядя в инстаграмм прогноз дал благоприятного сценария(все сидят дома) и не благоприятного( все шастают). Пришлось коменты ему отключить , писали что врет все. Никто не верит. Опрос запустили кто видел больного короновирусом. Не понимают, что скоро все увидим.

Гость|07.04.2020 10:22|

с ноября вирус гуляет по планете давно пол населения переболело вялосимптомно или без симптонмно а в рашке очнулись к концу марта и стали считать изолировать активность изображать всё закрывать и изолировать нужно было хотя бы в январе работать службы должны были на опережение но раздолбайство и карманонабивание начавшееся ещё при алкаше так и тянется до сих пор

Гость|07.04.2020 10:22|

Гость писал(a):

Самое печальное, что это только официальная статистика
Ага, сколько еще бегает по улицам и магазинам бессимптомников-носителей-заразителей(писали где то, естьтакие людиХ,и любителей тянуть до последнего пока совсем хреново не станет

Гость|07.04.2020 10:23|

Такими темпами скоро и Пензенскую область нужно будет закрывать на въезд и карантин вводить.

Гость|07.04.2020 10:23|

у нас в подъезде подростки тусуются.

Гость|07.04.2020 10:23|

Ребята, кто с Москвы по домам приехал, что же вы посидеть две недели, не выходя, не можете? Там вас с соплями по улицам гоняют, а тут вы все свои дела сразу побежали делать.

Гость|07.04.2020 10:23|
-1

Лучше уж умереть от КВ-19, чем жить в раше...

Гость|07.04.2020 10:23|

Гость|07.04.2020 10:17|

Ну что, умники, кто-то ещё хочет погулять и пожарить шашлычков, качая свои права?

ПЛАТИ и корми !!! хоть в подвале отсижу месяц

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Имя: Гость
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