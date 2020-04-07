07.04.2020 | 10:06

По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Общее количество зараженных - 51.

«Сегодня пришли результаты тестов 19 человек, которые были направлены ранее в течение недели в референс-центр. Как и сообщал оперативный штаб, в карантин были взяты все подъезды, где зафиксированы случаи подозрительных заболеваний. Все заболевшие поступили на лечение, а их ближний круг был изолирован», - написала она.

Дина Черемушкина назвала ситуацию ожидаемой и контролируемой, при этом подчеркнула, что, по мнению эпидемиологов, пик заболеваемости еще не пройден.

Под наблюдением сейчас находятся 4 740 человек. В вирусологической лаборатории обследовали 5 714 жителей области (6 201 исследование), в лабораториях лечебной сети - 1 017 человек (1 108 исследований).

«К контактным случаям добавились случаи завоза коронавируса из-за границы (из Армении) и из Москвы», - уточняла Дина Черемушкина накануне.

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