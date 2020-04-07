07.04.2020 | 10:49

В Пензенской области субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут автоматически продлеваться до 1 октября.

Если срок действия такой субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября, то он будет автоматически продлен в беззаявительном порядке. Также сократился перечень документов, необходимых для ее получения.

«Новый алгоритм освобождает граждан от обращения в орган соцзащиты населения с заявлением на продление или документами о доходе», - пояснили в министерстве труда, социального развития и демографии региона.

По итогам 2019 года в Пензенской области правом на субсидию воспользовались 22 950 семей. Сумма, возмещенная на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, превысила 257 млн рублей.

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