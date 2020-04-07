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Общество | В Пензе проверят, как перевозчики дезинфицируют транспорт

07.04.2020|14:42
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Городское управление транспорта проверит, как в Пензе дезинфицируют автобусы и троллейбусы. Такое поручение во вторник, 7 апреля, дал мэр Андрей Лузгин.

«Поступают жалобы от жителей на пыль и грязь в транспорте. Нужно усилить контроль за санитарным состоянием автобусов и троллейбусов, проверить, как перевозчики выполняют рекомендации по дезинфекции салонов», - заявил глава администрации.

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города продолжит дезинфицировать многолюдные места.

«За вчерашний день проведена работа по санитарной обработке общественных пространств в районах города, зоны аэропорта, а также входных групп торговых центров по улицам Антонова, Терновского, Калинина», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|07.04.2020 14:51|

Нет слов. Одни мысли и те матом. Надо проверить...созрели!

Гость|07.04.2020 14:57|

КАПЕЦ, А КТО ОТВЕТИТ ЗА ОТМЕНУ ТРОЛЛЕЙБУСОВ_АВТОБУСОВ? Проснулись варвары!

Гость|07.04.2020 14:57|

А на улицах Пензы пыль и грязь когда уберут???

Гость|07.04.2020 15:00|

Чудеса лживые ежедневно происходят в пензии.

Гость|07.04.2020 15:02|

Гость писал(a):

КАПЕЦ, А КТО ОТВЕТИТ ЗА ОТМЕНУ ТРОЛЛЕЙБУСОВ_АВТОБУСОВ?
Хороший вопрос! Зададим его губернатору в соцсетях! Он же всегда на связи.

Гость|07.04.2020 15:03|

Маршрутки проверьте!Вот где рассадник!75 Маршрут.

Гость|07.04.2020 15:06|

Гость писал(a):

А КТО ОТВЕТИТ ЗА ОТМЕНУ ТРОЛЛЕЙБУСОВ_АВТОБУСОВ
Общественный транспорт работает, это фейк?

Гость|07.04.2020 15:12|

А зачем предупреждать? Сразу после планерки и проверить.

Гость|07.04.2020 15:14|

Проверьте в АТП Меркурий, обрабатывают ли дезинфекции.

Гость|07.04.2020 15:20|

А кто же будет контролировать маршрутки!

Гость|07.04.2020 15:21|

Гость писал(a):

А кто же будет контролировать маршрутки!
+++++

Гость|07.04.2020 15:23|

Гость писал(a):

Хороший вопрос! Зададим его губернатору в соцсетях! Он же всегда на связи.
С кем на связи?)))))))

Гость|07.04.2020 15:25|

Гость писал(a):

С кем на связи?))))))
С народом! Открыт для общения. Да Дин?

Гость|07.04.2020 15:26|

Никак

Имя: Гость
Комментарий:

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