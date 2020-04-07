07.04.2020 | 14:42

Городское управление транспорта проверит, как в Пензе дезинфицируют автобусы и троллейбусы. Такое поручение во вторник, 7 апреля, дал мэр Андрей Лузгин.

«Поступают жалобы от жителей на пыль и грязь в транспорте. Нужно усилить контроль за санитарным состоянием автобусов и троллейбусов, проверить, как перевозчики выполняют рекомендации по дезинфекции салонов», - заявил глава администрации.

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города продолжит дезинфицировать многолюдные места.

«За вчерашний день проведена работа по санитарной обработке общественных пространств в районах города, зоны аэропорта, а также входных групп торговых центров по улицам Антонова, Терновского, Калинина», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.