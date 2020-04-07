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Общество | Пензенцы могут во время изоляции укрепить здоровье фитнесом и массажем

07.04.2020|16:10
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Противодействие распространению коронавирусной инфекции вынудило многих пензенцев перейти на режим самоизоляции. Но, даже не покидая родных стен, можно провести время активно, с пользой и удовольствием.

Тем, кто хочет сохранить спортивную форму и встретить майские праздники с подтянутой фигурой, поможет легкая беговая дорожка Yamaguchi. Ее можно использовать даже на небольшой жилплощади - она занимает минимум места, а после занятий легко убирается в шкаф или под диван. Всем членам семьи (и детям, и взрослым) она подарит здоровье и хорошее настроение.

Те, кто решит использовать время самоизоляции для достижения максимального результата, могут собрать в своем жилище целый фитнес-зал, чтобы еще долгие годы пользоваться тренажерами и сохранять бодрость тела и духа.

У пензенцев, предпочитающих более спокойный отдых, в период изоляции есть возможность посмотреть телевизор, почитать книги, поискать в интернете интересную информацию, послушать любимую музыку. Но длительное времяпровождение в одной позе - сидя в кресле или на стуле - может негативно отразиться на мышцах и суставах. Не допустить этого позволит японский массаж.

Массажеры Yamaguchi станут надежными помощниками в борьбе за здоровье: они помогут снять напряжение, восстановить силы, укрепить нервную систему. А после того как жизнь вернется в обычное русло, они будут служить еще долгое время.

Заказать и получить все необходимое для домашнего фитнеса и массажа можно в дистанционном режиме. Для этого нужно выбрать товары на сайте и заказать доставку. Компания Yamaguchi поможет пензенцам сохранить и укрепить здоровье во время сложной ситуации.

На сайте https://www.yamaguchi.ru/ представлен большой выбор домашних тренажеров и массажного оборудования, а также изложены условия доставки и оплаты.

Эксклюзивные дистрибьюторы массажного оборудования Yamaguchi - ТЦ «Сан и Март» (2-й этаж) и ТЦ iMall, телефон 23-99-95.

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