07.04.2020 | 09:40

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский призвал пожилых горожан оставаться дома и назвал коронавирус «умненьким». Своими размышлениями он поделился в ответ на просьбу местных дачников открыть магазин с семенами.

«Дома сидеть должны дачники, а не семенами ходить торговать! Вот этот магазин и будет рассадником бациллы. Сказали всем дачникам: ребята, у кого возраст большой, сидите дома, по вашу душу этот вирус прилетел! Соображение-то включать надо, в конце концов. Это же не игрушка», - возмутился Злаготорский.

Он рассказал, что послушал беседу микробиологов в закрытой группе.

«Знаете, как они этот вирус зовут? Умненький. Он так перестраивается, чтобы жить, размножаться. Для него важен человек, на котором он паразитирует. Вон Эбола - не умный, он всех перебил и сам потерялся. А этот умненький: он старичков побьет, а на остальных посидит просто», - рассказал мэр Кузнецка.

По мнению чиновника, после того как вирус стал причиной высокой смертности в Китае, он перестроился.

«Поэтому он сейчас сядет, этот умненький, в этом огородном магазине. Сидите хоронитесь! Не просто так весь мир на уши встал. Это серьезный вызов, просто не все понимают, относятся как к гриппу, как к соплям обычным. Сидите по домам, подождет ваша дача! А то и дачника не будет. Вот это надо растолковывать народу», - поручил Златогорский подчиненным.

Обстановка по коронавирусу в Кузнецке пока остается спокойной. Тем не менее мэр потребовал подготовиться к любому развитию ситуации и отработать действия на случай выявления инфекции. Кроме того, он посоветовал местным жителям избегать поездок в общественном транспорте.

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