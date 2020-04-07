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Общество | Мэр Кузнецка назвал коронавирус умненьким и призвал сидеть дома

07.04.2020|09:40
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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский призвал пожилых горожан оставаться дома и назвал коронавирус «умненьким». Своими размышлениями он поделился в ответ на просьбу местных дачников открыть магазин с семенами.

«Дома сидеть должны дачники, а не семенами ходить торговать! Вот этот магазин и будет рассадником бациллы. Сказали всем дачникам: ребята, у кого возраст большой, сидите дома, по вашу душу этот вирус прилетел! Соображение-то включать надо, в конце концов. Это же не игрушка», - возмутился Злаготорский.

Он рассказал, что послушал беседу микробиологов в закрытой группе.

«Знаете, как они этот вирус зовут? Умненький. Он так перестраивается, чтобы жить, размножаться. Для него важен человек, на котором он паразитирует. Вон Эбола - не умный, он всех перебил и сам потерялся. А этот умненький: он старичков побьет, а на остальных посидит просто», - рассказал мэр Кузнецка.

По мнению чиновника, после того как вирус стал причиной высокой смертности в Китае, он перестроился.

«Поэтому он сейчас сядет, этот умненький, в этом огородном магазине. Сидите хоронитесь! Не просто так весь мир на уши встал. Это серьезный вызов, просто не все понимают, относятся как к гриппу, как к соплям обычным. Сидите по домам, подождет ваша дача! А то и дачника не будет. Вот это надо растолковывать народу», - поручил Златогорский подчиненным.

Обстановка по коронавирусу в Кузнецке пока остается спокойной. Тем не менее мэр потребовал подготовиться к любому развитию ситуации и отработать действия на случай выявления инфекции. Кроме того, он посоветовал местным жителям избегать поездок в общественном транспорте.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость|07.04.2020 09:52|

САМЫЙ УМНЫЙ!!!

Гость|07.04.2020 09:59|

Кому то очень выгодно нагнетать истерию. А под эту марку...И цены, и рабочие субботы..и штрафы. А потом существенное ограничение прав и свобод простого народа..

Гость|07.04.2020 10:01|

Гость писал(a):

Кому то очень выгодно нагнетать истерию. А под эту марку...И цены, и рабочие субботы..и штрафы. А потом существенное ограничение прав и свобод простого народа..

радуйтесь что вас дома посадили. Сидите , блин дома.

Гость|07.04.2020 10:02|

Дачники дома сядут, кормить ты что-ли потом будешь? Умник.

Гость|07.04.2020 10:07|

Гость писал(a):

Дачники дома сядут, кормить ты что-ли потом будешь? Умник.

Какие вам семена? Семена покупают в январе. все сажали рассаду январь-март. Ща уже не сажают . Рассаду сама высажу через неделю.Бабкам только повод пошляться.

Гость|07.04.2020 10:12|

penzainform.ru писал(a):

«Знаете, как они этот вирус зовут? Умненький. Он так перестраивается, чтобы жить, размножаться. Для него важен человек, на котором он паразитирует. Вон Эбола - не умный, он всех перебил и сам потерялся. А этот умненький: он старичков побьет, а на остальных посидит просто», - рассказал мэр Кузнецка.
Кому семена и огород, кому ром Бакарди.

Гость|07.04.2020 10:24|

а заголовок некорректный, мэр Кузнецка просто рассказал, как называют вирус микробиологи.

Гость|07.04.2020 10:29|

А он что вирусолог? Злато - на чудеса богато.

Гость|07.04.2020 10:49|

Гость писал(a):

САМЫЙ УМНЫЙ!!!
Ну наконец то, откровенно проявился. Вы там в Кузнецке держитесь

Гость|07.04.2020 10:54|

Зачем без конца приводят его высказывания? Он что мэр Москвы Собянин? Или мэр Пензы? Надоел этот умник.

Имя: Гость
Комментарий:

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