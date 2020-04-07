07.04.2020 | 09:19

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на жалобы горожан, которые после 19:00 не могут дождаться общественного транспорта. Вопрос обсудили во время оперативного совещания в местной мэрии в понедельник, 6 апреля.

«Общественный транспорт является зоной риска - это надо всем понимать. Как его ни мой, как его ни полоскай, вот в этой маленькой «газельке» можно поймать бациллу. Поэтому лучше, если есть возможность, или пешочком, или на своей машине ездить», - посоветовал Златогорский.

Тем не менее он поручил ответственным лицам проверить актуальность графика движения и попросить перевозчиков организовывать больше рейсов по утрам и вечерам.

«Ну а с транспортом надо объяснять, что соблюсти чистоту и порядок в полном объеме не получится. За ручку взялся, сел, подышал, задал вопрос, ответ получил - и что-то где-то летает уже», - констатировал мэр Кузнецка.

К настоящему моменту на коронавирусную инфекцию обследовали 92 жителей Кузнецка.

«Из 11 граждан, обратившихся в минувшие выходные в скорую, четверо госпитализированы в центр специализированных видов медицинской помощи. Всего на лечении в стационаре находится 18 кузнечан», - уточнили в пресс-службе местной мэрии.

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