Сетевое издание|18+|Вторник|7 апр 2020|11:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  82.27  |  $  75.74

Общество | Мэр Кузнецка посоветовал горожанам избегать общественного транспорта

07.04.2020|09:19
Печать

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на жалобы горожан, которые после 19:00 не могут дождаться общественного транспорта. Вопрос обсудили во время оперативного совещания в местной мэрии в понедельник, 6 апреля.

«Общественный транспорт является зоной риска - это надо всем понимать. Как его ни мой, как его ни полоскай, вот в этой маленькой «газельке» можно поймать бациллу. Поэтому лучше, если есть возможность, или пешочком, или на своей машине ездить», - посоветовал Златогорский.

Тем не менее он поручил ответственным лицам проверить актуальность графика движения и попросить перевозчиков организовывать больше рейсов по утрам и вечерам.

«Ну а с транспортом надо объяснять, что соблюсти чистоту и порядок в полном объеме не получится. За ручку взялся, сел, подышал, задал вопрос, ответ получил - и что-то где-то летает уже», - констатировал мэр Кузнецка.

К настоящему моменту на коронавирусную инфекцию обследовали 92 жителей Кузнецка.

«Из 11 граждан, обратившихся в минувшие выходные в скорую, четверо госпитализированы в центр специализированных видов медицинской помощи. Всего на лечении в стационаре находится 18 кузнечан», - уточнили в пресс-службе местной мэрии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — кадр Кузнецкого телевидения
0
0
0
0
 
Гость|07.04.2020 09:30|

Поэтому лучше, если есть возможность, или пешочком, или на своей машине ездить», - посоветовал Златогорский.

Это финал .

Гость|07.04.2020 09:33|

Гость писал(a):

Это финал .
ЭТО БУДУЩИЙ ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЫ!!!

Гость|07.04.2020 09:39|

Гость писал(a):

Поэтому лучше, если есть возможность, или пешочком, или на своей машине ездить», - посоветовал Златогорский.

Это финал .

Тебя что то не устраивает или он чего не правильно сказал?

Гость|07.04.2020 09:45|

Бугага

Гость|07.04.2020 09:46|

Эсли не можешь организовать работу общественного транспорта, то нужно объявить его зоной повышенного риска! Это ноу-хау!

Гость|07.04.2020 09:46|

Давно как то, пришлось по работе приехать в Кузнецк. Нужно было побывать в нескольких местах. Приехал на электричке, и часа за четыре обошел его вдоль и поперёк. Там и машина не нужна. Не думаю, что город сильно разросся за 15 лет.

Гость|07.04.2020 09:53|

Интересно...как идёт работа в г. Кузнецк у автостраховых компаний, вероятно также их офисы не работают, как и в г.Пенза....как перевозчикам выживать в дни пандемии, если по страховому случаю не производят выплат наличными по безналичному расчету по осаго...загнали перевозчиков в тупик...почему не ввели изменений власти города и губернатор г.Пенза в порядок выдачи по ущербу по страховому случаю по осаго для страховых компаний ..... почему допускают ужас и бардак в данной сфере услуг в дни пандемии...в ВСК страховании на сегодня бардак творится...нет выплат наличными по безналичному расчету автолюбителям по страховым случаям пртерпевшей стороне...где Вы народные избранники...тогда, когда люди в беде...???

Гость|07.04.2020 10:45|

Не понятно,если жители должны находится дома,на самоизоляции,куда и кого должен перевозить общественный транспорт.Удивительно,что он вообще как то ходить.Самолёты не летают,электрички сокращают,а тут ещё движутся.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте