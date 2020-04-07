07.04.2020 | 17:03

В среду, 8 апреля, губернатор Иван Белозерцев планирует пообщаться со своими подписчиками в социальной сети.

«Завтра вместе со своими коллегами проведу прямую линию в Instagram, чтобы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с ситуацией по коронавирусу. Встречаемся завтра в 10:00 на моей странице», - написал он.

Такое решение вызвало положительные отклики у подписчиков главы региона.

«Завтра мы узнаем ответы из первых уст. Это правильно, поскольку слишком много слухов, домыслов и откровенного вранья. Пора доступно объяснить людям, какая помощь им положена и как ее получить. Успокоить всех неуравновешенных!» - написала жительница области.

«Отличная идея, будем смотреть! Поскольку очень много ложной информации в данной ситуации мы слышим, хочется узнать больше правды», - поддержала ее единомышленница.

«Будем ждать», - подвела итог третья пензячка.

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