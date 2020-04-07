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Общество | Губернатор и министры на прямой линии ответят на вопросы о коронавирусе

07.04.2020|17:03
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В среду, 8 апреля, губернатор Иван Белозерцев планирует пообщаться со своими подписчиками в социальной сети.

«Завтра вместе со своими коллегами проведу прямую линию в Instagram, чтобы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с ситуацией по коронавирусу. Встречаемся завтра в 10:00 на моей странице», - написал он.

Такое решение вызвало положительные отклики у подписчиков главы региона.

«Завтра мы узнаем ответы из первых уст. Это правильно, поскольку слишком много слухов, домыслов и откровенного вранья. Пора доступно объяснить людям, какая помощь им положена и как ее получить. Успокоить всех неуравновешенных!» - написала жительница области.

«Отличная идея, будем смотреть! Поскольку очень много ложной информации в данной ситуации мы слышим, хочется узнать больше правды», - поддержала ее единомышленница.

«Будем ждать», - подвела итог третья пензячка.

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Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|07.04.2020 17:13|

Почему отменяли АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ, исходя из какого расчета и кому это выгодно?

Гость|07.04.2020 17:14|

Гость писал(a):

ТРОЛЛЕЙБУСЫ
Троллейбусы правильно отменили, там только тролли ездили.

Гость|07.04.2020 17:15|

penzainform.ru писал(a):

хочется узнать больше правды
C чего они взяли, что услышат правду?

Гость|07.04.2020 17:17|

Гость писал(a):

там только тролли ездили.
Троль избегает дневного света и выходит на улицу только с наступлением сумерек.

Гость|07.04.2020 17:20|

Гость писал(a):

C чего они взяли, что услышат правду?
Когда начинают разговор о правде, надо сразу прятать сотовый деньги и ценные вещи

Гость|07.04.2020 17:23|

Гость писал(a):

Почему отменяли АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ, исходя из какого расчета и кому это выгодно?
Кто за это наказан?

Гость|07.04.2020 17:25|

Вопросы губернатору . 1 .Почему нет санитарной обработки подъездов многоквартирных жилых домов ? Или обрабатывают только те на которые наложен карантин ? 2. Могут ли работать МФЦ центры хотябы в ограниченном количестве в режиме предварительной записи ? Ведь работают отделения банков . В связ с полным закрытием МФЦ центров люди немогут получить необходимые услуги .

Гость|07.04.2020 17:39|

Пусть Белозерцев пишет заявление по собственному ,как и другие главы регионов,достал уже.

Гость|07.04.2020 17:41|

Пусть отвечает на вопросы по открытой линии на penzreg, а то рябихина и др небось прячут инфу от правдивого губернатора

Гость|07.04.2020 17:42|

Придет другой губернатор и ничего не изменится, пока кодла , кооператив Озеро, у власти.

Гость|07.04.2020 17:43|

Самый важный вопрос-как получить обещанную Путиным зарплату за апрель,если ты не бюджетник и тебя выгнали в отпуск за свой счёт?

Гость|07.04.2020 17:47|

Гость писал(a):

Самый важный вопрос-как получить обещанную Путиным зарплату за апрель,если ты не бюджетник и тебя выгнали в отпуск за свой счёт?
вы хотите остаться без работы ? в мае будете мечтать о работе . Тогда жалуйтесь. ИП уже все равно. все будем банкротами.

Гость|07.04.2020 17:49|

Гость писал(a):

Гость|07.04.2020 17:41|

Пусть отвечает на вопросы по открытой линии на penzreg, а то рябихина и др небось прячут инфу от правдивого губернатора

)))))))))))) За кресло уцепились

Гость|07.04.2020 17:54|

Им давно пора за все перед народом ответить.

Гость|07.04.2020 18:24|

Пусть ответят,когда помогут деньгами малому бизнесу !

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Имя: Гость
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