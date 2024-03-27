64-летний житель Пензенского района оштрафован за публикацию картинки

27.03.2024 | 11:24

64-летний житель Пензенского района заплатит штраф за публикацию на своей странице в сети.

В ноябре прошлого года он разместил там изображение с текстом, который содержал выраженную в неприличной форме информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и демонстрирующую неуважение к обществу и государству.

«Факт нарушения законодательства был установлен сотрудником полиции в ходе мониторинга. В отношении правонарушителя составили протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, который поступил в Пензенский районный суд», - сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Подобный поступок мужчина совершил не впервые, и это учли при назначения наказания. Его оштрафовали на 40 000 рублей.

Сельчанин обжаловал решение, однако судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда оставила его без изменений.