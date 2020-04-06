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Общество | Зареченцев попросили подумать о соседях и отложить ремонт в квартирах

06.04.2020|09:28
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В воскресенье, 5 апреля, в администрации Заречного прошло заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в городе.

В частности, была затронута проблема шума в период самоизоляции. Некоторые горожане, пользуясь возможностью, начали ремонт в своих квартирах. От находящихся дома соседей поступили жалобы.

«Гражданам рекомендовано не производить ремонтные работы, связанные с повышенным шумом, в жилых помещениях многоквартирных домов в период действия режима самоизоляции. В такой непростой период важно сохранять уважительные добрососедские отношения, не нарушать покой друг друга», - отметили в администрации закрытого города.

Режим самоизоляции был объявлен в Пензенской области 31 марта. Жители региона должны оставаться дома и покидать жилища только в случае, если требуется сходить в магазин, аптеку, на прием к врачу, выгулять питомца, вынести мусор, а также в экстренной ситуации. За необоснованные прогулки и нарушение карантина предусмотрены штрафы.

3 апреля стало известно, что в таком режиме область будет жить до конца месяца.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|06.04.2020 09:42|

А разве сейчас не выходные дни с сохранением ремонта?!

Гость|06.04.2020 09:43|

penzainform.ru писал(a):

Гражданам рекомендовано не производить ремонтные работы
властям рекомендовано ввести режим ЧП, и только тогда указывать гражданам, что и как им делать.

Пока этого режима нет - власти рекомендуют, а всем известно, куда они идут с этими рекомендациями

Гость|06.04.2020 09:49|

Рекомендую песню Семёна Слепакова: Сука-сосед...

Гость|06.04.2020 09:51|

Да, вспомните про Рязань

Гость|06.04.2020 09:54|

а у меня псина лает и воет всегда.

Гость|06.04.2020 09:56|

А нам пензенцам пофигу..на город образованный в 1958 из мордвы и зеков

Гость|06.04.2020 10:03|

Задело. Город твой и завод строили зеки, потом конечно подъехали стройбат. И нам ваши проблемы пофик..

Гость|06.04.2020 10:05|

Гость писал(a):

Рекомендую песню Семёна Слепакова: Сука-сосед...
Это для людей с низким интеллектом.

Гость|06.04.2020 10:05|

А почему коментарии про евреев попадают под. Статьюю282 , а прорусских , мордву и про зеков можно , обсирать так уж всех , а так закрадываются смутные сомнения.

Гость|06.04.2020 10:06|

Зареченцев туда в 282 добавь)...ухаха

Гость|06.04.2020 10:08|

и лосей )

Гость|06.04.2020 10:11|

У меня перфоратор мощный . Начинаю перепланировку квартиры .

Гость|06.04.2020 10:15|

Модер, от тебя оказывается все Г идёт)) пензуй!)

Гость|06.04.2020 10:21|

У нас что законы перестали действовать? С 8 утра и до 22 вполне можно и ремонт делать и бегать и прыгать

Гость|06.04.2020 10:21|

Я вот рекомендую послать

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