06.04.2020 | 09:28

В воскресенье, 5 апреля, в администрации Заречного прошло заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в городе.

В частности, была затронута проблема шума в период самоизоляции. Некоторые горожане, пользуясь возможностью, начали ремонт в своих квартирах. От находящихся дома соседей поступили жалобы.

«Гражданам рекомендовано не производить ремонтные работы, связанные с повышенным шумом, в жилых помещениях многоквартирных домов в период действия режима самоизоляции. В такой непростой период важно сохранять уважительные добрососедские отношения, не нарушать покой друг друга», - отметили в администрации закрытого города.

Режим самоизоляции был объявлен в Пензенской области 31 марта. Жители региона должны оставаться дома и покидать жилища только в случае, если требуется сходить в магазин, аптеку, на прием к врачу, выгулять питомца, вынести мусор, а также в экстренной ситуации. За необоснованные прогулки и нарушение карантина предусмотрены штрафы.

3 апреля стало известно, что в таком режиме область будет жить до конца месяца.

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