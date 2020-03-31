31.03.2020 | 17:24

Во вторник, 31 марта, губернатор Иван Белозерцев внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

С 31 марта граждане должны соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

Под эти ограничения не подпадает ряд государственных и муниципальных служащих, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранители, медики, спасатели, работники сферы ЖКХ и некоторые другие категории работников.

В общественных местах, в том числе в транспорте, кроме такси, граждане должны соблюдать так называемое социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра). Для этого в местах с совместным пребыванием людей должны быть приняты меры: нанесена специальная разметка, установлен режим допуска и нахождения.

С 31 марта приостанавливается деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и им подобных объектов.

Помимо магазинов детских и продовольственных товаров, а также аптек, разрешается работать объектам, в которых заключаются договоры на оказание услуг связи и продаются мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты. В новых изменениях к товарам первой необходимости отнесены сим-карты и средства беспроводной связи.

«Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы», - говорится в документе.

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