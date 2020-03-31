Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|18:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  86.62  |  $  78.97

Общество | С 31 марта жители Пензенской области должны самоизолироваться

31.03.2020|17:24
Печать

Во вторник, 31 марта, губернатор Иван Белозерцев внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

С 31 марта граждане должны соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

Под эти ограничения не подпадает ряд государственных и муниципальных служащих, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранители, медики, спасатели, работники сферы ЖКХ и некоторые другие категории работников.

В общественных местах, в том числе в транспорте, кроме такси, граждане должны соблюдать так называемое социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра). Для этого в местах с совместным пребыванием людей должны быть приняты меры: нанесена специальная разметка, установлен режим допуска и нахождения.

С 31 марта приостанавливается деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и им подобных объектов.

Помимо магазинов детских и продовольственных товаров, а также аптек, разрешается работать объектам, в которых заключаются договоры на оказание услуг связи и продаются мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты. В новых изменениях к товарам первой необходимости отнесены сим-карты и средства беспроводной связи.

«Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы», - говорится в документе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|31.03.2020 17:41|

Денег дадут ?

Гость|31.03.2020 17:43|

Вместо принятия адекватного постановления о введении режима полной самоизоляции или карантина, как в других регионах, наши креативщики вносят очередные изменения в становящийся бессмысленным текст старого постановления о повышенной готовности. Готовиться-то уже поздно. Полная самоизоляция, оказывается, действует весь день. А никто и не знал до этой минуты.

Гость|31.03.2020 17:44|

Заголовок звучит пугающе. Как «самоликвидироваться».

Гость|31.03.2020 17:46|

Опять все да не все. Госслужбы как всегда не люди. Мы бессмертны!

Гость|31.03.2020 17:47|

Бань, саун и других подобных учреждений с низкой социальной ответственностью)))

Гость|31.03.2020 17:47|

Иван в танке самоизолируется с гармонью?

Гость|31.03.2020 17:49|

Госслужбы за свою работу получают очень даже немаленькие бонусы в виде надбавок к заработной плате, опять же к отпуску получают помимо заработной платы еще и по несколько окладов, чтобы слаще отдыхалось. Простому люду эти надбавки даже не снятся.

Гость|31.03.2020 17:50|

Никакие это не изменения,закрылись бани и спа салоны,много туда людей ходит?,если и ходят то ночью,кто будет контролировать?Вон в Ульяновске один заболевший 17-летний парень и то город закрыли,а у нас чего ждут?

Гость|31.03.2020 17:50|

Не понятно , если в банк доехать надо то как ? Банки работают ?Ничего не понятно . У нас всё шиворот навыворот .

Гость|31.03.2020 17:51|

Так что, дорогие наши госслужащие, не жалуйтесь.

Гость|31.03.2020 17:52|

Все знают что такое карантин и ЧС. А что такое повышенная готовность? К чему? Полный неадекват.

Гость|31.03.2020 17:52|

А дети во дворе играют в футбол, кто за них должен нести ответственность?г,Сердобск у.,Балашовская,дом 9.

Гость|31.03.2020 17:53|

Уж без мобильных телефонов и сим карт,мы точно короновирус не переживём ,а как же жить без планшет?,эти законы вообще кто пишет и для кого

Гость|31.03.2020 17:54|

А кто будет следить за соблюдением режима

Гость|31.03.2020 17:55|

Работники Социального управления не являются муниципальными или госслужащими, однако всем приказано быть на работе. По какому праву?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте