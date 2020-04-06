06.04.2020 | 13:05

Не все жители Пензы относятся с пониманием к введению ограничений из-за распространения коронавируса.

Так, на Пролетарской улице две девушки 1999 и 2000 года рождения решили выбраться из охраняемого полицией дома и нарушить предписание Роспотребнадзора о соблюдении карантина.

Поскольку выйти из подъезда незамеченными нельзя, пензячки выбрались на улицу через балкон на первом этаже.

Остановившим их людям в форме одна из девушек пояснила, что торопилась на работу, вторая - за вещами в другую квартиру.

«В отношении них составлены административные протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Им грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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