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Общество | Две пензячки решили сбежать из охраняемого полицией дома через балкон

06.04.2020|13:05
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Не все жители Пензы относятся с пониманием к введению ограничений из-за распространения коронавируса.

Так, на Пролетарской улице две девушки 1999 и 2000 года рождения решили выбраться из охраняемого полицией дома и нарушить предписание Роспотребнадзора о соблюдении карантина.

Поскольку выйти из подъезда незамеченными нельзя, пензячки выбрались на улицу через балкон на первом этаже.

Остановившим их людям в форме одна из девушек пояснила, что торопилась на работу, вторая - за вещами в другую квартиру.

«В отношении них составлены административные протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Им грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость|06.04.2020 13:14|

Люди не болеют , ни от куда не приехали , за что штраф ?

Гость|06.04.2020 13:14|

вот соплячки...

Гость|06.04.2020 13:18|

penzainform.ru писал(a):

Так, на Пролетарской улице
Очередной "фейковый" адрес! Привет Дине Черемушкиной

Гость|06.04.2020 13:19|

Нет четких пояснений работы закона (распоряжения) самлизоляции. Не понятная мера, и в отношении кого распространяется. Сидим дома!

Гость|06.04.2020 13:20|

Гость писал(a):

Люди не болеют , ни от куда не приехали , за что штраф ?
Это означает, что у них в подъезде были случаи заболевания. Поэтому весь подъезд на карантине. Они нарушили карантин, вот за это штраф. Таких домов и подъездов с каждым днем все больше.

Гость|06.04.2020 13:21|

Ну значит дом на карантине был. Кого с этого дома в короной нашли, поэтому и оцепили дом, чего не понятного?

Гость|06.04.2020 13:22|

Наказать сучек по максимуму. И в кандалы.

Гость|06.04.2020 13:23|

Отстрапонить

Гость|06.04.2020 13:26|

Вот шалавы

Гость|06.04.2020 13:27|

Весна ..

Гость|06.04.2020 13:28|

Буртасские бабу непрошибаемо глупы.

Гость|06.04.2020 13:30|

Бляди ебанные

Имя: Гость
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