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Общество | За выходные новых случаев заражения COVID-19 в области не зафиксировано

05.04.2020|16:01
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На карте распространения коронавирусной инфекции то, что касается Пензенской области, - никаких изменений. За минувшие выходные на территории региона не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

На лечении в центре спецвидов медицинской помощи находятся 25 пациентов, двое из них в реанимации, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это пожилые пензенцы, добавляют в оперативном штабе. Состояние остальных инфицированных удовлетворительное.

Об обеспечении региона всем необходимым губернатору регулярно докладывает министр здравоохранения области Александр Никишин. Запись телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, Иван Белозерцев разместил в социальных сетях.

«В настоящее время все лечебные учреждения за счет средств, выделенных правительством Пензенской области, обеспечены препаратами (антибиотиками и для лечения коронавирусной пневмонии) на два месяца. Сейчас принимаются меры по закупке препаратов, чтобы нам обеспечить шестимесячный запас», - доложил министр.

В субботу, 4 апреля, в городе выписали первую пациентку с коронавирусом. Тогда же по числу заражений на 100 тысяч жителей в России Пензенская область была одним из лидеров. Ее опережали Москва, Республика Коми, Бурятия, Петербург, Подмосковье, Калмыкия, Ленинградская область.

Теперь картина должна стать иной. Однако радоваться пока рано: поток исследований большой, результаты тестов приходят в разные дни, и их количество постоянно меняется.

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Гость|05.04.2020 17:24|

Вот что творит самоизоляция граждан!

Гость|05.04.2020 17:26|

Гость писал(a):

Вот что творит самоизоляция граждан!
А может быть крестный лёт помог?

Гость|05.04.2020 17:36|

Посмотрим завтра. Плюс 15 будет?

Гость|05.04.2020 17:36|

Может квота на эту неделю закончилась ?

Гость|05.04.2020 17:38|

Гость писал(a):

Может квота на эту неделю закончилась ?
«У мальчика был ожог третьей степени с повреждением 85 процентов тела. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии — у него были сильно обожжены лицо, шея, верхние конечности, нижние конечности до стоп, также были сожжены волосы на голове

Он там плачет, а я за этой дверью стою. Меня не пускают. Я места себе не находила. Я сама звонила во все ожоговые центры. Искала, куда его можно перевести. В итоге я дозвонилась в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Мне сказали, чтобы Мишеньку перевести, нужен только звонок заведующего пензенской больницей. Но в пензенской больнице мне сказали: «Вам нужна квота. А завтра выходной»

ТАК ЧТО ВИДИТЕ, КВОТА ШТУКА СЕРЬЕЗНАЯ.

Имя: Гость
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