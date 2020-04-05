05.04.2020 | 16:01

На карте распространения коронавирусной инфекции то, что касается Пензенской области, - никаких изменений. За минувшие выходные на территории региона не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

На лечении в центре спецвидов медицинской помощи находятся 25 пациентов, двое из них в реанимации, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это пожилые пензенцы, добавляют в оперативном штабе. Состояние остальных инфицированных удовлетворительное.

Об обеспечении региона всем необходимым губернатору регулярно докладывает министр здравоохранения области Александр Никишин. Запись телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, Иван Белозерцев разместил в социальных сетях.

«В настоящее время все лечебные учреждения за счет средств, выделенных правительством Пензенской области, обеспечены препаратами (антибиотиками и для лечения коронавирусной пневмонии) на два месяца. Сейчас принимаются меры по закупке препаратов, чтобы нам обеспечить шестимесячный запас», - доложил министр.

В субботу, 4 апреля, в городе выписали первую пациентку с коронавирусом. Тогда же по числу заражений на 100 тысяч жителей в России Пензенская область была одним из лидеров. Ее опережали Москва, Республика Коми, Бурятия, Петербург, Подмосковье, Калмыкия, Ленинградская область.

Теперь картина должна стать иной. Однако радоваться пока рано: поток исследований большой, результаты тестов приходят в разные дни, и их количество постоянно меняется.

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