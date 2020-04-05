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Общество | В районе Бригадирского моста нет ни одного пункта продажи лекарств

05.04.2020|10:31
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От аптеки осталась только вывеска. Внутри - пустые стеллажи. Ни одного пункта продажи лекарств в районе Бригадирского моста теперь нет.

О необходимости фармацевтической точки высказаться хотели многие жители улицы Бийской, но собираться толпой в нынешних условиях законопослушные граждане не стали. От имени местных со СМИ общались референтные лица.

«Аптека нам жизненно необходима. Каждый пенсионер ездил в аптеку в город. Ближайшая аптека находится на Южной улице, около бассейна. Мы каждый раз ездим туда. Ну так нельзя!» - пожаловался Александр Воронкин.

«Сейчас режим изоляции - даже это не подтолкнуло, чтобы здесь нам сделать аптеку», - возмутилась Ольга Иванова.

По каким причинам прежний пункт закрылся, люди не знают. С января 2020-го он не работает. С тех пор куда только жители ни обращались - даже запутались, кто и какой дал ответ местным активистам: мэрия города, министерство здравоохранения, делал запрос и депутат.

«Слово такое - «невыгодно». Это что такое за слово, когда идет разговор о здоровье людей, пенсионеров? В городе - на каждом сантиметре, в шаговой доступности, но чем же наши люди хуже городских?» - отметила Ольга Иванова.

На первом этаже дома № 9 на Бийской располагается амбулатория врача общей практики. По вторникам и четвергам ведут прием специалисты. Когда-то в помещении, по словам людей, работала аптека. Жители предлагают вернуть ее туда же.

Из тех ответов, которые у них на руках, следует, что помещение нуждается в ремонте. Необходима и заинтересованность представителей аптечного сектора, которые бы хотели осуществлять деятельность в отдаленном районе.

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