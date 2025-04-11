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Криминал

Престарелую пензячку запугали рассказом об отраве вместо лекарства

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84-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенников: они запугали пенсионерку рассказом про яд, проданный ей вместо импортного лекарства.

В начале марта пенсионерке позвонил незнакомец. Он представился врачом и предложил купить японские препараты за 4 900 рублей. Женщина согласилась, и через 3 дня покупку доставил курьер.

Еще через несколько дней с пензячкой связался другой мужчина. Он рассказал, что мошенники под видом японских лекарств продали отраву, но полиция уже задержала злоумышленников. Собеседник утешил пожилую женщину тем, что теперь ей положена компенсация, но для ее получения необходимо оплатить налог - 32 000 рублей. Она доверчиво перевела сумму.

«После этого аферисты сообщили, что ей необходимо оплатить 60 000 за машину, которая привезет деньги. В дальнейшем пенсионерка, следуя указаниям, взяла у сестры 160 000 рублей и перечислила на счет мошенников», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

В конце концов женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Источник — фото pxhere.com
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