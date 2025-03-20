В Кузнецке медсестра поликлиники продавала психотропные препараты

20.03.2025 | 20:55

В Кузнецке 49-летнюю бывшую медсестру городской поликлиники осудили за незаконный сбыт психотропных и сильнодействующих веществ.

В 2023 году женщина, пользуясь возможностью, оформляла рецептурные бланки и приобретала в аптеке указанные препараты. Также она получала их у своей матери, которая имеет заболевание, дающее право на выписку рецептов.

«Подсудимая сбывала лекарственные средства жителям Кузнецка, а также использовала при оказании гражданам за плату нелегальных услуг», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Женщина признала вину и отказалась от дачи показаний.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой его исполнения до достижения ребенком кузнечанки 14-летнего возраста.