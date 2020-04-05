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Общество | В оперативном штабе рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

05.04.2020|13:32
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На воскресенье, 5 апреля, на лечении в областном центре специализированных видов медицинской помощи находятся 25 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Накануне выписали пензячку, ставшую первой с подтвержденным COVID-19. Женщине рекомендовали две недели побыть дома на реабилитации.

Один пациент с коронавирусной инфекцией, 75-летний горожанин, скончался 31 марта. Мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких.

В настоящее время двое возрастных пациентов с азиатским вирусом находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние остальных больных удовлетворительное, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также она ответила на вопросы, касающиеся возросшего числа подъездов, закрытых на карантин.

«Их достаточно много, поскольку сейчас берутся все контактные подозрительных, но не подтвержденных случаев. Не все первично положительные тесты возвращаются из референс-центра с подтверждением. Также необходимо отметить, что тесты возвращаются в разном количестве, поток исследований большой», - отметила она.

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Гость|05.04.2020 13:42|

Ну хоть что то разъяснили.

Гость|05.04.2020 13:43|

penzainform.ru писал(a):

На воскресенье, 5 апреля, на лечении в областном центре специализированных видов медицинской помощи находятся 25 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
Ну вот, все сошлось, а то 27. Лиса выписалась, мужик глину караулит

Гость|05.04.2020 13:48|

penzainform.ru писал(a):

Накануне выписали пензячку, ставшую первой с подтвержденным COVID-19.
А откуда и где и как вирусок поселился мы и не знаем?

Но так как официально сообщали что больная с декабря 2019 г. ни куды не выезжала.Значит были больные и раньше на которых ни кто не обращал внимание или как обычно по старинки грипп орви и т.д. Тогда ? почему? и кто в этом виноват?

Гость|05.04.2020 13:51|

Кошка от мышки, жучка от кошки, внучка от жучки, бабка от внучки... Сказки читайте)

Гость|05.04.2020 13:52|

Спасибо за информацию!Что за азиатский вирус как он передается?

Гость|05.04.2020 14:06|

"Накануне выписали пензячку, ставшую первой с подтвержденным COVID-19. Женщине рекомендовали две недели побыть дома на реабилитации."

-

А что она опять на шопинг собралась?

И вообще, у всех самоизоляция на месяц почти, а этой только 2 недели, а потом хлыстать везде можно будет?

Гость|05.04.2020 14:20|

Ещё может чё новенького в город привезет, заграничного.

Имя: Гость
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