05.04.2020 | 13:32

На воскресенье, 5 апреля, на лечении в областном центре специализированных видов медицинской помощи находятся 25 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Накануне выписали пензячку, ставшую первой с подтвержденным COVID-19. Женщине рекомендовали две недели побыть дома на реабилитации.

Один пациент с коронавирусной инфекцией, 75-летний горожанин, скончался 31 марта. Мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких.

В настоящее время двое возрастных пациентов с азиатским вирусом находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние остальных больных удовлетворительное, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также она ответила на вопросы, касающиеся возросшего числа подъездов, закрытых на карантин.

«Их достаточно много, поскольку сейчас берутся все контактные подозрительных, но не подтвержденных случаев. Не все первично положительные тесты возвращаются из референс-центра с подтверждением. Также необходимо отметить, что тесты возвращаются в разном количестве, поток исследований большой», - отметила она.