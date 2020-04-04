04.04.2020 | 15:00

В Пензе подрядные организации приступили к дорожным работам на одной из главных магистралей - проспекте Строителей.

Несмотря на «нерабочие дни», введенные для самоизоляции в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, дорожные организации Пензенской области продолжают работать. При этом соблюдаются все рекомендации Росавтодора и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

«Выполняются работы по фрезерованию старого асфальта с одной полосы движения. Работают две фрезы, тем самым увеличивая темп производства работ. Параллельно на другой полосе движения укладывается выравнивающий слой асфальтобетона. Ведутся работы по демонтажу старого бортового камня», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В минстрое также отметили, что на протяжении всего пятикилометрового ремонтного участка установлены предупреждающие знаки дорожного движения.

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