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Общество | В Пензе дорожники начали ремонтировать проспект Строителей

04.04.2020|15:00
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В Пензе подрядные организации приступили к дорожным работам на одной из главных магистралей - проспекте Строителей.

Несмотря на «нерабочие дни», введенные для самоизоляции в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, дорожные организации Пензенской области продолжают работать. При этом соблюдаются все рекомендации Росавтодора и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

«Выполняются работы по фрезерованию старого асфальта с одной полосы движения. Работают две фрезы, тем самым увеличивая темп производства работ. Параллельно на другой полосе движения укладывается выравнивающий слой асфальтобетона. Ведутся работы по демонтажу старого бортового камня», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В минстрое также отметили, что на протяжении всего пятикилометрового ремонтного участка установлены предупреждающие знаки дорожного движения.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость|04.04.2020 15:14|

господа, пожалуйте на Шуист. Улица Чаадаева будьте добры.

Гость|04.04.2020 15:15|

Двадцать погонных километров бордюров!

Гость|04.04.2020 15:19|

Рукажопые,почему забросили ремонт на самом проблемном участке города,улица Чадаева?Там пробки в обычные дни от автовокзала стоят.Вам обнулённый дал шанс этот участок отремонтировать без проблем,а вы булки мнёте опять.И начинайте с ливнёвок,а не с воровства асфальтной крошки.

Гость|04.04.2020 15:22|

Гость писал(a):

Двадцать погонных километров бордюров!
Бордюрный край,бордюрный рай. Вот только это вибропрессованное говно очень быстро разваливается.

Гость|04.04.2020 15:36|

Гость писал(a):

Вот только это вибропрессованное говно очень быстро разваливается.
Может, на это и расчет?

Гость|04.04.2020 15:36|

До сентября немного осталось, надо поскорее освоить.

Гость|04.04.2020 15:36|

Гость писал(a):

Бордюрный край,бордюрный рай. Вот только это вибропрессованное говно очень быстро разваливается.
"Оно" ещё и без арматуры внутри.Хитро задумано.

Имя: Гость
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