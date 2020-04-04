04.04.2020 | 10:36

По состоянию на субботу, 4 апреля, в Пензенской области новых случаев положительного теста на коронавирус нет. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«Под наблюдением находятся 4 502 человека», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

3 апреля было зарегистрировано 11 новых случаев заражения. Таким образом, итоговое количество составило 27 случаев. В оперштабе объяснили рост одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным пациентам из числа контактных.

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