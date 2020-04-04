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Общество | Оперативный штаб доложил обстановку с коронавирусом на 4 апреля

04.04.2020|10:36
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По состоянию на субботу, 4 апреля, в Пензенской области новых случаев положительного теста на коронавирус нет. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«Под наблюдением находятся 4 502 человека», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

3 апреля было зарегистрировано 11 новых случаев заражения. Таким образом, итоговое количество составило 27 случаев. В оперштабе объяснили рост одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным пациентам из числа контактных.

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Гость|04.04.2020 10:51|

Ах ха ха. Вы через день мазки на анализы стали отправлять?

Гость|04.04.2020 10:52|

Конечно нет, если тесты через день делать. Завтра опять ждать вспышку, или выходной?

Гость|04.04.2020 10:52|

2 апреля тоже не было выявленных случаев,а 3 сразу одиннадцать.

Гость|04.04.2020 10:54|

Завтра Заречный прибавится.

Гость|04.04.2020 10:55|

Сумерки...

Гость|04.04.2020 10:55|

Гость писал(a):

Завтра Заречный прибавится.
Сегодня

Гость|04.04.2020 10:56|

Лучше расскажите нам, почему на ПР.Строителей полным ходом опять бордюры меняют, в стране во время эпидемии других расходов нет? Народу бы помогли, ворьё....

Гость|04.04.2020 10:57|

Дорогие земляки, берегите Друг Друга!!! Соблюдайте все необходимые требования! Проявите сознание!

Гость|04.04.2020 10:59|

Почему то жуликов и воров беречь не хочется...

Гость|04.04.2020 11:03|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2020 10:57|

Дорогие земляки, берегите Друг Друга!!! Соблюдайте все необходимые требования! Проявите сознание!

Да уж берегут,вон на скамейке около дома пивко чипсы

Гость|04.04.2020 11:03|

Мы новости от Дины Черемушкиной слушаем как сводки Информбюро!

Спасибо за информацию, дай Бог больше хороших новостей!

Всем здоровья и терпения!

Гость|04.04.2020 11:04|

А это как понимать - 27+2=29?

У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ЗАРЕЧНОГО ПЕРВИЧНЫЙ ТЕСТ ПОДТВЕРДИЛ КОРОНАВИРУС

Данную информацию подтвердили в пресс-служба администрации закрытого города.

У двоих мужчин из Заречного Пензенской области был взят первичный тест на коронавирус, который в итоге показал положительный результат. В настоящее время граждане находятся на лечении в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

В квартирах и подъездах зареченцев проводится дезинфекция. Жильцы дома взяты под медицинское наблюдение.

Гость|04.04.2020 11:06|

В статистику включают только после подтверждения анализа в Москве

Гость|04.04.2020 11:06|

Гость писал(a):

У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ЗАРЕЧНОГО ПЕРВИЧНЫЙ ТЕСТ ПОДТВЕРДИЛ КОРОНАВИРУС
а вот тут начинает работать статья за распространение фейков. Только Дина Черемушкина решает на каком месте Пензенская область по российской статистике.

Гость|04.04.2020 11:08|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ЗАРЕЧНОГО ПЕРВИЧНЫЙ ТЕСТ ПОДТВЕРДИЛ КОРОНАВИРУС
а вот тут начинает работать статья за распространение фейков. Только Дина Черемушкина решает на каком месте Пензенская область по российской статистике.
Ну-ну, давай пугать дальше

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Имя: Гость
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