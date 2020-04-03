03.04.2020 | 10:39

По данным интернет-издания Mash, по состоянию на пятницу, 3 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число заболевших новой инфекцией - 27.

Накануне сообщалось о 16 горожанах, эта цифра держалась двое суток. Один из пациентов, 75-летний пенсионер, скончался 31 марта. Согласно заключению патологоанатомов, смерть наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний.

Оставшиеся 15 человек лежат в центре специализированных видов медицинской помощи. Трое из них находятся в реанимации: один пациент - на искусственной вентиляции легких, два - на кислородной поддержке. Отмечалось, что их состояние стабильно, без ухудшения. У других коронавирус проявляется в легкой и средней степени тяжести.

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