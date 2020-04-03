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Общество | Mash: В Пензенской области 11 новых случаев заражения COVID-19

03.04.2020|10:39
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По данным интернет-издания Mash, по состоянию на пятницу, 3 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число заболевших новой инфекцией - 27.

Накануне сообщалось о 16 горожанах, эта цифра держалась двое суток. Один из пациентов, 75-летний пенсионер, скончался 31 марта. Согласно заключению патологоанатомов, смерть наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний.

Оставшиеся 15 человек лежат в центре специализированных видов медицинской помощи. Трое из них находятся в реанимации: один пациент - на искусственной вентиляции легких, два - на кислородной поддержке. Отмечалось, что их состояние стабильно, без ухудшения. У других коронавирус проявляется в легкой и средней степени тяжести.

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Гость|03.04.2020 10:44|

зато вчера никого не было

Гость|03.04.2020 10:45|

да это прорыв! скоро москву догоним

Гость|03.04.2020 10:46|

Что делают маршрутки!!!!

Гость|03.04.2020 10:46|

Пенза впереди планеты всей! Все от второй заболевшей?

Гость|03.04.2020 10:46|

Уже 3 губернатора подали в отставку, интересно, почему?

Гость|03.04.2020 10:48|

Тут на соседней ветке все на работу рванули

Гость|03.04.2020 10:49|

неделю назад из Москвы приехали массово вот и результат.

Гость|03.04.2020 10:49|

penzainform.ru писал(a):

По данным интернет-издания ...........
Интернет-издание слухов в курсе ситуации, а дорогая редакция пензаинформ -- нет. как так то?

Гость|03.04.2020 10:49|

А что штаб говорит?

Гость|03.04.2020 10:49|

Гость писал(a):

Закрывайте Пензу!
да поздно уже! Надо было страну закрывать месяца два назад

Гость|03.04.2020 10:50|

Не Пензу, всю область. Он наверное умнее Кадырова и Аксенова

Гость|03.04.2020 10:50|

82 С с гпз до Маяка едет битком!

На маяке люди влезть не могли... как в старые добрые времена... вот это карантин

Гость|03.04.2020 10:51|

Гость|03.04.2020 10:49|

Гость писал(a):

Закрывайте Пензу!

да поздно уже! Надо было страну закрывать месяца два назад

+100

Гость|03.04.2020 10:53|

Меньше больших автобусов и маршрутки потеснее. Догоним и перегоним столицу?

Гость|03.04.2020 10:54|

На 9 месте по России! ПЕРЕДОВИКИ!!!!!

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Имя: Гость
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