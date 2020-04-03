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Общество | В клиническую больницу № 4 поступил новый аппарат ИВЛ

03.04.2020|11:34
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В пензенскую клиническую больницу № 4 поступил новый аппарат искусственной вентиляции легких. Он был куплен на средства одной из строительных компаний города.

«Создан специальный фонд. Промышленные предприятия, бизнес, многие неравнодушные перечисляют деньги на покупку защитных средств, на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Огромное спасибо за поддержку, она нам очень нужна», - высказался губернатор Иван Белозерцев, посетивший медицинское учреждение в четверг, 2 апреля.

Управляющий директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол уточнил, что для больницы № 4 приобретен не только аппарат ИВЛ, но и машина дезинфицирующих средств, перчаток и бахил.

Глава региона подчеркнул, что по решению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина помощь бизнеса будет учтена при расчете налоговых поступлений.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|03.04.2020 12:00|

ОДИН?

Гость|03.04.2020 12:03|

А сыновья губернатора, по случаю удачливые бизнесмены вложат деньги в фонд по борьбе с короновирусом или может купят что то для больниц области? Неужели папа не привил им чувство ответственности, а может жадные очень? И налоговые льготы бы получили хоть раз за доброе дело, а не благодаря протекции папеньки.

Гость|03.04.2020 12:03|

Один. Иван играет на гармони.

Гость|03.04.2020 12:07|

Смотрел сюжет!

А пиара то!

Аппарат стоимостью примерно 1,5 миллиона рублей в обмен на налоговые льготы,а сколько у этого Лисовола годовой доход,а?

И не стыдно,где наши Мамонтовы.Морозовы?

Имя: Гость
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