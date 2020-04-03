03.04.2020 | 11:34

В пензенскую клиническую больницу № 4 поступил новый аппарат искусственной вентиляции легких. Он был куплен на средства одной из строительных компаний города.

«Создан специальный фонд. Промышленные предприятия, бизнес, многие неравнодушные перечисляют деньги на покупку защитных средств, на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Огромное спасибо за поддержку, она нам очень нужна», - высказался губернатор Иван Белозерцев, посетивший медицинское учреждение в четверг, 2 апреля.

Управляющий директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол уточнил, что для больницы № 4 приобретен не только аппарат ИВЛ, но и машина дезинфицирующих средств, перчаток и бахил.

Глава региона подчеркнул, что по решению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина помощь бизнеса будет учтена при расчете налоговых поступлений.

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